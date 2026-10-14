Abraham Ancer no continuará con LIV Golf

ANCER. El mexicano Abraham Ancer pasa por un proceso de rehabilitación por una cirugía en la espalda (especial)

El mexicano Abraham Ancer no formará parte de la nueva era propuesta por LIV 2.0 en 2027, ya que está a punto de centrar su atención en el DP World Tour tras decidir no renovar su contrato.

Según Josh Carpenter, de Sports Business Journal, el contrato de Ancer con LIV expiró tras la temporada 2026, y el jugador de 35 años planea competir en el DP World Tour el próximo año.

Ancer tomó la decisión de no renovar su contrato en primavera, lo que significa que su salida lleva tiempo en proceso mientras LIV Golf se prepara para un posible nuevo capítulo bajo el respaldo propuesto de la firma de crédito BC Partners, según se informa.

El mexicano debutó en LIV Golf en el segundo torneo de la liga en 2022. Inicialmente representó al Fireballs GC de Sergio García antes de unirse al Torque GC de Joaquín Niemann, donde continuó compitiendo entre los mejores jugadores de la liga.

Su único título individual lo consiguió en LIV Golf Hong Kong en 2024, sumándose a sus mejores resultados como profesional que incluyen la victoria en el WGC-FedEx St. Jude Invitational 2021.

Con 35 años, Ancer aún tiene mucho que ofrecer, y la competencia regular en el DP World Tour le daría la oportunidad de demostrar su capacidad contra un campo diferente mientras mantiene vivas sus ambiciones a largo plazo.

Como otros jugadores de LIV que son miembros del PGA Tour, Ancer sigue suspendido por el PGA Tour, lo que significa que un traslado al DP World Tour no garantizaría automáticamente su regreso.

La salida de Ancer se produce en medio de una incertidumbre más amplia sobre el futuro de LIV Golf tras la decisión del Fondo Público de Inversión Saudí de poner fin a su respaldo financiero tras cinco años.

La liga está explorando una nueva era apoyada por la propuesta de inversión de BC Partners Credit, con un posible acuerdo de 300 millones de dólares central en sus planes para 2027 y más allá.

La liga aún tiene tiempo para aclarar su futuro, con la fecha límite actual de jugadores fijada para el 25 de octubre.

Ancer se rehabilita de cirugía en la espalda

Los planes futuros de Ancer llegan tras un periodo difícil con su salud, ya que el mexicano reveló que se sometió a una operación hace seis semanas tras sufrir dolor de espalda durante varios años.

Explicó que había hecho todo lo posible por gestionar el problema con la ayuda de su fisioterapeuta, Christian, y de su equipo amplio, pero finalmente concluyó que la cirugía era la única opción porque su salud a largo plazo debía ser prioritaria al comenzar el proceso de recuperación.

Ancer ahora se centra en la rehabilitación, con el objetivo de volver al juego más fuerte y saludable. “Creo que mi mejor golf aún está por llegar”, dijo.

En tanto LIV 2.0 está explorando una nueva era apoyada por la propuesta de inversión de BC Partners Credit, con un posible acuerdo de 300 millones de dólares en sus planes para 2027.