El sorprendente Max Verstappen...

Max Verstappen Max Verstappen es uno de los mejores pilotos en la historia de la F1. (EFE)

La segunda victoria consecutiva de Max Verstappen en la Fórmula 1 es mucho más que una buena racha del neerlandés. El tetracampeón mundial ha demostrado ser un piloto rápido y ha dejado ver sus dotes de líder y punta de lanza de un proyecto tan complejo como el de Red Bull Racing. Si bien parte del regreso a los triunfos se debe al trabajo de Laurent Mekies, director de la escudería, la presencia de Max es vital para entender el resurgimiento del equipo.

Verstappen ha sabido, apoyado en su talento, sacar lo mejor de los miembros de su escudería, desarrollar el RB22 y llevarlo al primer lugar sobre máquinas tan sofisticadas y con actualizaciones como las de Mercedes o Ferrari; y, en el camino, plantear un futuro brillante con una unidad de potencia propia en alianza con el gigante Ford. De un equipo que se encontraba en ruinas, a uno que se convierte en favorito para el título de 2027...

BANDERA VERDE...

Para entender lo trascendental de la victoria de Max en Singapur, donde dominó la práctica, la calificación de la carrera Sprint, el triunfo en la competencia corta, la calificación y el propio Gran Premio, es necesario analizar dónde estaba parado el equipo al inicio de la campaña. Y para ello basta hacer un recuento de la debacle, que para muchos comenzó en 2022, cuando violaron el límite presupuestario impuesto por la FIA; la muerte del propietario de Red Bull (y, por tanto, de la escudería), Dietrich Mateschitz; las declaraciones racistas de Helmut Marko hacia Checo Pérez; las acusaciones de acoso y comportamiento inapropiado contra Christian Horner; la disputa por el poder entre Marko y Horner; la salida de Adrian Newey, Rob Marshall, Jonathan Wheatley y Will Courtenay; el despido de Checo; el ascenso de Liam Lawson y su despido tras dos carreras; la destitución de Horner; la salida de Marko y Yuki Tsunoda; y el desmoronamiento del desarrollo deportivo.

Todo ello, en medio de la construcción de un monoplaza bajo la nueva reglamentación de la FIA...

ENTRADA A PITS...

Y en el centro de tanta polémica, la renegociación del contrato de Verstappen, quien recibía una atractiva oferta de Toto Wolff y el equipo Mercedes. Max se tomó su tiempo y decidió quedarse en Red Bull Racing, gracias a una gran negociación de Mekies, quien ha demostrado ser un director serio, enfocado en el trabajo técnico, pero, sobre todo, que le ha dado la libertad al neerlandés de crear su propio equipo humano de trabajo.

Con los ingenieros enfocados en el desarrollo del RB22, lograron recoger todas las piezas que dejaron tiradas Horner y Marko, e hicieron un bólido sólido, serio y con futuro. Hoy, sin hacer mucho ruido, pero con las manos de Verstappen como su mayor arma, tienen triunfos consecutivos en Baréin y Singapur...

SALIDA DE PITS...

No solo eso, también suman cuatro segundos lugares y tres terceros puestos con Verstappen, además de dos terceros lugares con Isack Hadjar. El trabajo silencioso y enfocado de RBR los tiene en el cuarto puesto general, a solo siete unidades de McLaren.

Además, se enfrentan a un final de temporada que visita pistas que han sido dominadas por Max, como el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde es el máximo ganador de todos los tiempos, con cinco victorias. Todo parece dispuesto para ver a Red Bull de nueva cuenta como el equipo más sólido de la parrilla, con sus dos pilotos confirmados para 2027 y con el respaldo de un motorista tan poderoso, en todos los sentidos, como Ford...

BANDERA A CUADROS...

La Fórmula 1 nos despertó ayer martes con una noticia que sacudió al mundo automovilístico: la serie regresará a África. Se construye un nuevo trazado en Ruanda, y se espera que en los primeros años de la próxima década inicie un contrato de 10 temporadas. Con la llegada de Ruanda al calendario se completará, de nueva cuenta, la visita a los cinco continentes.

África no es ajena a la máxima categoría, y tenemos que recordar que Marruecos fue sede en 1958, y que se disputaron 23 carreras en Sudáfrica, la mayoría de ellas en el célebre Kyalami, donde incluso ganó el mexicano Pedro Rodríguez. Ya platicaremos de esta noticia y de sus repercusiones en la Fórmula 1...

Así las cosas, sobre ruedas…