Jon Rahm confirma que jugará el Abu Dhabi Aldar Championship

Torneo del DP World Tour. Jon Rahm confirma su presencia para jugar en Abu Dhabi en noviembre próximo . (Foto )

Jon Rahm, dos veces campeón de Grand Slam, aceptó jugar en el Abu Dhabi Aldar Championship del 5 al 8 de noviembre en Yas Links.

El español tiene como requisito jugar cinco torneos como parte de un acuerdo para poner fin a su enfrentamiento con el Tour Europeo por su participación en LIV Golf.

La aparición de Rahm en Abu Dhabi le hará regresar a los Emiratos Árabes Unidos, donde ha tenido un éxito considerable, incluyendo tres victorias en el DP World Tour Championship en Dubái.

“He tenido algunas de las mejores semanas de mi carrera en los Emiratos Árabes Unidos, así que tengo muchas ganas de jugar en Abu Dhabi por primera vez”, dijo Rahm.

“He oído cosas muy buenas sobre Yas Links y tengo muchas ganas de jugar allí. Será genial empezar en Abu Dhabi antes de ir a Dubái la semana siguiente.”

Rahm se unirá a un campo estelar que incluye al campeón defensor Aaron Rai y al seis veces ganador de un Grand Slam Rory McIlroy, quien aspira a igualar el récord de Colin Montgomerie de ocho títulos de Race to Dubai.

El Abu Dhabi Aldar Championship es la primera vuelta de los playoffs del DP World Tour.

Solo los 70 primeros del ranking lo jugarán en el equipo, mientras que los 50 primeros avanzarán al final de la temporada DP World Tour Championship en Dubái.