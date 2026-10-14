Aleco Irarragorri responde a las comparaciones con Chava Iglesias ¿Cuándo y dónde estrenará el documental del presidente de Santos Laguna? (Foto de X)

Alejandro Irarragorri Kalb, mejor conocido como Aleco Irarragorri, el presidente más joven en la historia de Santos Laguna, rompió el silencio ante las recurrentes comparaciones que internautas han realizado entre el personaje ficticio de Club de Cuervos, Chava Iglesias, interpretado por el actor Luis Gerardo Méndez en la serie de Netflix.

La postura del directivo se dio a conocer como un adelanto del próximo documental enfocado en el equipo de Torreón, en el cual Irarragorri rechazó de forma contundente cualquier parecido con dicho personaje.

¿Qué dijo Aleco Irarragorri sobre la comparación con Chava Iglesias?

Las comparaciones con la producción de televisión surgieron en redes sociales debido a la juventud de Irarragorri Kalb y su llegada a la presidencia del club tras la gestión de su padre.

En la serie, Chava Iglesias es retratado como un joven cuestionado por su falta de experiencia formal, la herencia del liderazgo directivo de su padre y un estilo de vida ostentoso; características que diversos usuarios de internet asociaron con el actual dirigente de los Guerreros.

Dichas críticas se intensificaron luego de que circulara un video del directivo cantando “Color Esperanza” en medio de una crisis deportiva de la escuadra, previa a sus victorias consecutivas ante Juárez y Toluca.

Ante esto, durante un avance del proyecto documental, Aleco se dirigió a las cámaras para poner fin a las especulaciones: “Yo no soy Chava Iglesias, soy Aleco”, comentó el directivo.

“Yo no soy Chava Iglesias. Soy Aleco” @AlecIrarragorri próximamente el documental de @ClubSantos 💚⚽️ muy pronto… https://t.co/EXLMhj2aB4 — Proyecto Escolar (@TuiterEscolar) October 14, 2026

Asimismo, enfatizó que Santos Laguna busca consolidar un proyecto competitivo capaz de dar sorpresas, buscando construir la mejor versión de la institución a futuro.

¿Cuándo y dónde se estrenará el documental de Santos Laguna?

El documental de Santos Laguna, protagonizado por su presidente Aleco Irarragorri, no cuenta con una fecha de estreno exacta, aunque se anunció que estará disponible a finales del mes de octubre. La producción será transmitida en plataformas digitales a través del canal de YouTube “Proyecto Escolar”.