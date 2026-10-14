Roma vs Real Madrid: ¿A qué hora y dónde ver en vivo la Jornada 2 de Champions League?

Roma vs Real Madrid Segunda jornada de la UEFA Champions League (EFE y @OfficialASRoma)

La UEFA Champions League continúa con su jornada 2 con 9 juegos que se llevarán a cabo este miércoles 14 de octubre. Uno de ellos será el enfrentamiento entre el Roma y Real Madrid.

Análisis de Real Madrid vs Roma

Real Madrid llega al Stadio Olimpico de Roma en su primer partido como visitante en la UEFA Champions League. Es un partido anticipado pues trata del regreso de José Mourinho como entrenador a la cancha del equipo que lideró entre 2021 y 2024. Tras el comienzo de la segunda gestión del portugués con los merengues, el Real Madrid ha arrancado con 6 victorias y dos derrotas en LaLiga, además de ganar contra el Inter de Milán en su primera jornada de la Champions.

Por su parte, la Loba llega después de no poder vencer al Fenerbahçe en un empate 1-1 de su primera jornada. Sin embargo, los rojiamarillos muestran promesa y esperan que la ventaja de disputar el partido en casa juegue a su favor.

También es relevante que ambos equipos no han disputado un partido desde 2018, cuando los merengues ganaron 2-0. En el balance general, de doce ocasiones que se han dado cita el Real Madrid ha ganado ocho de ellas, una terminó en empate y sólo tres han sido de AS Roma.

Probabilidades para Roma vs Real Madrid

Victoria de Real Madrid: 48%

Victoria de Roma: 28%

Empate: 24%

Posibles alineaciones para Roma vs Real Madrid

Real Madrid: Thibaut Courtois, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Federico Valverde, Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Arda Güler, Kylian Mbappé

Roma: Pierluigi Gollini, Mario Hermoso, Evan Ndicka, Gianluca Mancini, Wesley, Manu Koné, Marten de Roon, Nahuel Molina, Matías Soulé, Paulo Dybala, Donyell Malen

¿Dónde ver Roma vs Real Madrid?

El partido de la segunda jornada de la Champions League se disputará a las 13:00 horas del centro de México. Puedes sintonizarlo a través de los canales FOX One y FOX+ o a través de la plataforma HBO Max.