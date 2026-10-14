Representante de Gilberto Mora habla sobre su salida a Europa: ¿Se irá ahora que ya cumplió 18 años?

Gilberto Mora Los rumores de un posible anuncio sobre el traspaso de Gilberto Mora indicaban que se haría un anuncio este 14 de octubre, ya que la estrella cumple 18 años. Rafaela Pimenta, su representante, ha salido a hablar sobre ellos. (cuartoscuro)

Los rumores de un posible anuncio sobre el traspaso de Gilberto Mora indicaban que se haría un anuncio este 14 de octubre, ya que la estrella cumple 18 años hoy. Rafaela Pimenta, su representante, ha salido a hablar sobre ellos.

¿Qué dijo representante de Gilberto Mora sobre su traspaso a Europa?

Durante las semanas anteriores, se reportó que este 14 de octubre se daría un anuncio especial sobre el traslado de Gilberto Mora a Europa después del interés que el joven mediocampista generó tras su actuación como uno de los más jóvenes en disputar el Mundial 2026. Se decía que su representante sólo esperaba el momento en que cumpliera 18, edad en que la FIFA permite traspasos internacionales.

El rumor que más vuelo tomó entre los medios era el de un posible traspaso a la Liga Premier de Inglaterra, en particular al Liverpool. Sin embargo, Rafaela Pimenta salió a desmentir los rumores en entrevista con TNT.

“Nosotros sabemos que el periodo de traspasos de la FIFA está cerrado, por lo que no existen traspasos hasta enero, y después hasta junio”, indicó la representante.

Dijo que no quieren poner presión innecesaria en el jugador. “Es tanta la expectativa y tantos los rumores que queremos romper el juguete (Mora), un juguete que está creciendo, que necesita su espacio, su tiempo y no necesita presión. [...] Todo va a venir, todo va a llegar y todo va a pasar como pensamos y como lo planeamos, pero en su cumple solo vamos a pensar en celebrar, celebrar su vida, su mayoría de edad, su futuro y su pasado”, comentó Pimenta.

Sería entonces hasta el periodo en que abra el mercado europeo, durante enero del próximo año, que podemos esperar más noticias sobre una posible salida a Europa para el futbolista de dieciocho años.