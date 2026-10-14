Rory McIlroy se inspira para ganar el DP World India Championship

El norirlandés juega esta semana en Nueva Delhi. Rory McIlroy dice que no importa dónde juegue, siente que siempre tiene algo por lo que luchar o lograr. (Foto especial)

El norirlandés Rory McIlroy participa a partir de mañana en el DP World India Championship que se juega en el Delhi Golf Club en la India, uno de los cuatro torneos de la ‘Race to Dubai’ y en los que el número dos del mundo competirá en tres de ellos, comenzando por el de la India.

McIlroy ocupa el tercer puesto de la clasificación, por detrás del estadounidense Patrick Reed y del español Eugenio Chacarra, pero la diferencia entre los tres es mínima y hay muchos puntos en juego en los torneos que cierran la temporada: India, Corea del Sur, Abu Dhabi y, finalmente, Dubái.

Patrick Reed no la está pasando nada bien

Mientras el líder Reed ha sufrido algunos tropiezos al retirarse del BMW PGA Championship por una lesión y no superar el corte en el Open de España, Chacarra está teniendo un gran final de temporada y ha superado a McIlroy gracias a un empate por el tercer puesto en el Open de Francia y un empate por el segundo lugar en España.

McIlroy de 37 años busca no solo su primer título del DP World Tour en el subcontinente, sino también un impulso en su objetivo de ganar su octavo título de la ‘Race to Dubai’.

“En esta etapa de mi carrera, siempre es un placer llegar a este punto de la temporada y tener la oportunidad de ganar la Carrera a Dubái”, dijo el norirlandés.

“Eugenio me superó la semana pasada en España. Patrick no está jugando tan bien. Así que creo que esta semana tengo una gran oportunidad para recortar distancias y llegar a Oriente Medio en una posición inmejorable para intentar ganar mi octava Carrera a Dubái”.

Se mira jugando la Ryder Cup en 2027

Rory habla de la importancia de jugar los Majors, pero también le encanta jugar la Ryder Cup. “El año que viene es año de Ryder Cup. Quiero formar parte del equipo. Quiero aportar. Quiero sumar más puntos para Europa”.