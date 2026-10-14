Dodgers vs Brewers hoy 14 de octubre: ¿dónde y a qué hora ver EN VIVO el Juego 3 de las Series de Campeonato MLB 2026?

Juego 3 Dodgers vs Brewers Los Dodgers de Los Ángeles vuelven a casa este miércoles para disputar el tercer encuentro contra los Cerveceros de Milwaukee.

La Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) 2026 de las Grandes Ligas continúa este miércoles 14 de octubre con el Juego 3 de Dodgers vs Brewers en el terreno de Los Ángeles, después de que Milwaukee tomara la ventaja 2-0 sobre el conjunto californiano en los primeros dos encuentros de la contienda.

A pesar de que analistas proyectaron un camino tenso, pero con dominio inclinado a los Dodgers, los Cerveceros han sabido aprovechar los errores del equipo de Los Ángeles y han transformado la Serie de Campeonato de su sector en un escenario de absoluta incertidumbre y expectativa para los grupos aficionados de ambos equipos.

Debido a ello, el Juego 3 representa un punto clave que podría comenzar a definir a Milwaukee como uno de los rivales en la Serie Mundial 2026, o ser la oportunidad de la novena angelina para meterse de lleno en la competencia y reclamar su boleto rumbo al tricampeonato.

Juego 3 Dodgers vs Brewers de la Serie de Campeonato: ¿cuándo y dónde será?

Los Milwaukee Brewers tomaron la ventaja en los primeros dos enfrentamientos que se llevaron a cabo en su territorio, el American Family Field. Sin embargo, este miércoles 14 de octubre, la contienda se traslada al mítico Dodger Stadium, en el que el conjunto azul aprovechará el calor de su afición para recuperarse de la mala racha inicial.

No obstante, los Cerveceros no planean soltar su ventaja con facilidad y se posicionan con fuerza ante los bicampeones de la MLB, destacando como el único equipo de la temporada regular en superar la barrera de los 100 triunfos.

Dodgers vs Brewers: horario y dónde ver el Juego 3 de la Serie de Campeonato este 14 de octubre

A pesar de que Milwaukee lleva dos juegos de ventaja esta Serie de Campeonato de la Liga Nacional 2026, la impredecibilidad del beisbol ha demostrado en más de una ocasión que ningún resultado es definitivo hasta que la competencia llega al último segundo.

The NLCS shifts to Los Angeles 🌴 Game 3 between the @Brewers and @Dodgers is tonight at 8 PM ET on FS1, FOX One and FOX Deportes! https://t.co/YGrqYe727n — MLB (@MLB) October 14, 2026

Sin embargo, el escenario futuro podría comenzar a formarse con el Juego 3 de Dodgers vs Brewers este miércoles, por lo que aficionados y aficionadas de ambos conjuntos no querrán perderse el tenso enfrentamiento que se transmitirá en México a las 18:00 horas, tiempo del centro.

Las opciones para seguir el Juego 3 en vivo, son:

Suscripción: ESPN, FOX.

ESPN, FOX. Streaming: Disney+, FOX One, MLB TV.

Abridores y lineup de Dodgers vs Brewers este 14 de octubre: Shohei Ohtani se mantiene al bate

Desde el comienzo de la contienda, Milwaukee ha mantenido a raya a la jerarquía ofensiva de los Dodgers, encabezada por el “unicornio” japonés Shohei Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman, lo que ha ocasionado cuestionamientos a la plantilla de bateo del equipo californiano.

No obstante, Dave Roberts —mánager de los Dodgers de Los Ángeles— confirmó que Ohtani seguirá siendo parte de la alineación para el Juego 3 de este miércoles, describiendo que el jugador estrella se muestra “convencido e inflexible”.

“Él insistió en que puede ayudarnos a ganar un partido de béisbol. Eso fue todo lo que necesitaba oír. Nunca he dudado de él”, aseguró Roberts.

Para este enfrentamiento, Dave lleva a Blake Snell a la loma, experimentado abridor zurdo y dos veces ganador del premio Cy Young. Mientras que, en el conjunto de Milwaukee, los Cerveceros buscarán contrarrestar con su propio zurdo, el novato Robert Gasser, quien ha enfrentado a los Dodgers en dos ocasiones durante la campaña.