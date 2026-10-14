Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior ¿Se pierde el partido contra el Barcelona? LaLiga anuncia la sanción de Vinicius tras su última expulsión (EFE)

El delantero brasileño Vinícius Júnior no podrá disputar los próximos cuatro partidos de LaLiga con el Real Madrid, incluido El Clásico frente al Barcelona, luego de que el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmara su sanción este miércoles 14 de octubre tras incurrir en una conducta violenta.

¿Por qué fue sancionado Vinícius Júnior?

Durante el compromiso correspondiente a la jornada 8 de LaLiga en el que ingresó de cambio, el atacante brasileño se encontró tempranamente con una anotación; sin embargo, la jugada fue anulada debido a que en la acción previa sujetó y tiró del cabello al defensor rival Nathan Saliba.

Tras la revisión, el árbitro central le mostró la tarjeta roja directa, situación que provocó la molesta reacción del futbolista, quien lanzó severos reclamos contra el árbitro antes de abandonar el terreno de juego.

El Comité de Disciplina catalogó el tirón de cabello a Saliba como una “conducta violenta” realizada cuando el balón no se encontraba en disputa, motivo por el cual le otorgó dos partidos de suspensión.

A esta cifra se le sumaron dos encuentros adicionales por la “actitud agresiva” y las protestas posteriores a la tarjeta roja.

¿Qué partidos se perderá Vinícius Júnior con el Real Madrid?

Debido al castigo, el jugador del Real Madrid estará ausente en los próximos cuatro partidos y no volverá a tener actividad hasta después de la fecha FIFA de noviembre: