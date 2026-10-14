¿Qué lesión tiene Raúl Jiménez? El delantero mexicano será operado y se perderá la Nations League con la Selección

Raúl Jiménez irá a quirófano Estudios revelaron que la lesión de Raúl Jiménez requerirá intervención quirúrgica, por lo que pasará el resto del 2026 fuera de la cancha. (Cuartoscuro)

La Selección Mexicana y público aficionado recibió malas noticias este 14 de octubre de 2026 al revelarse que Raúl Jiménez deberá pasar por el quirófano debido a la lesión en su rodilla izquierda, por lo que estará fuera de la cancha durante los próximos meses y no podrá disputar los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

El club inglés Wolverhampton Wanderers, al que Jiménez regresó para la temporada 2026-27, confirmó que su equipo médico tomó la decisión de ingresar al delantero mexicano a una cirugía para reparar el ligamento afectado; de acuerdo con los especialistas, la lesión no estaba sanando conforme a lo previsto.

Raúl Jiménez será operado esta semana en Londres: ¿qué lesión tiene y por qué requiere cirugía?

Durante el encuentro frente al Everton, disputado hace cuatro semanas, Raúl Jiménez sufrió una lesión en el ligamento colateral medial (LCM) de la rodilla izquierda. A pesar de que el cuerpo médico del Wolverhampton proyectó la recuperación del ligamento sin necesidad de una intervención quirúrgica, nuevos estudios realizados al mexicano revelaron que el ligamento no ha sanado como se esperaba.

Ante la falta de mejoría, el club consultó a varios especialistas en rodilla y determinó que la mejor alternativa era operar al delantero para encaminarse a una recuperación exitosa de la zona afectada.

Phil Hayward, director de rendimiento de los popularmente llamados Wolves, explicó que la lesión no respondió al tratamiento conservador, por lo que continuar esperando la mejora del futbolista podría retrasar todavía más su regreso a las canchas.

De acuerdo con el cuerpo médico, la intervención buscará volver a fijar el ligamento a la tibia sin necesidad de realizar una reconstrucción compleja, detallando que se trata de un procedimiento habitual para cualquier cirujana o cirujano especializado en rodilla.

¿Cuándo y dónde operarán a Raúl Jiménez este 2026?

La operación de Raúl Jiménez está programada para el viernes 16 de octubre en Londres, Inglaterra, donde un especialista intervendrá la rodilla izquiera del mexicano. Una vez concluida la intervención, el delantero comenzará un proceso de rehabilitación de alrededor de tres meses.

El plan médico contempla una primera etapa enfocada en la recuperación de la herida y el mantenimiento de la masa muscular. Durante las primeras dos semanas, el trabajo estará limitado por el periodo posoperatorio; posteriormente, el futbolista podrá incrementar de manera progresiva sus actividades en el gimnasio y la piscina.

Alrededor de la cuarta semana, se prevé que Jiménez pueda avanzar hacia ejercicios con apoyo completo de su peso corporal, una etapa en la que su evolución será determinante para establecer su reincorporación a los entrenamientos y posterior retorno a los partidos oficiales.

¿Hasta cuándo volverá Raúl Jiménez a la cancha?

Debido al calendario de recuperación, el atacante del Wolverhampton no volverá a jugar durante lo que resta de 2026, por lo que su regreso ha sido previsto hasta enero de 2027, siempre que su recuperación avance conforme lo previsto.

La baja no sólo tendrá consecuencias para el club inglés, sino también para la Selección Mexicana, ya que no podrá contar con uno de los delanteros para los cuartos de final de la Nations League frente a Jamaica, cuyo primer enfrentamiento se jugará el 14 de noviembre y se proyecta el partido de vuelta para el 17 del mismo mes en Monterrey.

De esta forma, Raúl Jiménez cierra anticipadamente su actividad futbolística en 2026, teniendo por prioridad la rehabilitación de su herida después de la cirugía.