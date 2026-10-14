¿Javier Aguirre tiene en la mira a Erik Lira? La pista que lo acerca al Valencia (Edgar Negrete Lira)

La llegada del Erik Lira a tierras europeas vuelve a estar sobre la mesa, después de que uno de los agentes de su agencia acudiera a las instalaciones de Valencia Club de Fútbol, equipo a cargo de Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana durante la Copa Mundial de la FIFA en 2026.

Vasco Aguirre se ha referido a Lira como “un amigo”.

¿Puede llegar Erik Lira a Valencia?

Estos rumores surgen después de que Tarek Sebiat, un representante europeo de la agencia StayPro, asistiera a las instalaciones del Club Valencia; igualmente visitó al Club de Fútbol Villareal.

Periodistas abordaron al representante tras finalizar su reunión con Braulio Vázquez, director deportivo del club, sin embargo, no compartió información sobre el posible fichaje del mexicano.

Actualmente Erik tiene un contrato con Cruz Azul hasta 2029 y tiene una valoración de mercado aproximada de 14 millones de euros, no obstante, el equipo español podría hacer una oferta por el mediocampista mexicano.

¿Cuándo podría llegar Erik a Europa?

La operación debe realizarse durante el mercado de invierno de enero de 2027, donde Valencia deberá presentar una oferta directa por el mediocampista; asimismo, tiene que llegar a un acuerdo formal con el Cruz Azul.

Anteriormente se habló de un posible fichaje con el equipo AS Mónaco, no obstante, la operación no pudo concretarse debido a la falta de plaza en el club.

¿Cuáles son las estadísticas de Lira?

Durante el Torneo Apertura 2026-27 de la Liga MX, Erik ha realizado 1 gol y 1 asistencia en 8 partidos jugados; destaca por su buen manejo del balón, su trabajo defensivo y su aportación ofensiva.

En la Copa Mundial participó como titular en 3 de los 5 juegos disputados; Jude Bellingham, mediocampista de Inglaterra, elogió el juego de Lira tras su partido en octavos de final.