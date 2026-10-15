Dodgers vs Brewers hoy 15 de octubre: ¿dónde y a qué hora ver EN VIVO el Juego 4 de las Series de Campeonato MLB 2026?

Juego 4 Dodgers vs Brewers Los Dodgers están a punto de decir adiós a la Serie Mundial MLB 2026, a menos que logren imponerse a la racha de Brewers.

Lo que parecía la oportunidad perfecta para encender el impulso y hacer frente a la ventaja de Milwaukee Brewers, se convirtió en una pesadilla para los aficionados y aficionadas en el Dodger Stadium la tarde de ayer, después de que Los Ángeles Dodgers perdieran el tercer encuentro de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) 2026, dando por resultado el fatídico 3-0 en su propio territorio.

El escenario se ha tornado crítico para el conjunto californiano, el cual tendrá que detener este jueves 15 de octubre a los Cerveceros si desea mantenerse de pie en la contienda. Debido a ello, el Juego 4 Dodgers vs Brewers adquirió un nuevo nivel de expectativa al convertirse en un encuentro clave que podría definir al primer equipo en la Serie Mundial 2026.

Juego 4 Dodgers vs Brewers de la Serie de Campeonato: ¿cuándo y dónde será?

Los Dodgers de Los Ángeles arribaron a casa para continuar la carrera por un boleto para el Clásico de Otoño 2026, sin embargo, Milwaukee Brewers volvió a imponerse sobre el conjunto azul desde el primer momento del juego con un jonrón solitario por parte de Jackson Chourio y, a pesar de que el bate de Will Smith permitió a su equipo ponerse a la cabeza del encuentro, el cuadrangular de dos carreras realizado por Jake Bauers en la séptima alta arrebató la euforia de Los Ángeles, hundiéndola con un jonrón más de Garret Mitchell en la misma entrada.

Tras la dura derrota, los Dodgers volverán por una cuarta oportunidad de extender la contienda, enfrentándose a los Cerveceros nuevamente en el Dodger Stadium este jueves 15 de octubre, un escenario crítico para dar a su afición un milagro que mantenga el sueño del tricampeonado vivo o sean derrotados sin piedad en su propia casa.

Dodgers vs Brewers: horario y dónde ver el Juego 4 de la Serie de Campeonato este 15 de octubre

Desde la tarde de ayer miércoles, la MLB anunció un cambio de horario para el Juego 4 Dodgers vs Brewers, adelantando una hora el primer lanzamiento respecto a su programación inicial.

The start time for NLCS Game 4 has been changed to 5pm PT. https://t.co/EYhLcXBlpU — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 14, 2026

En Estados Unidos, la hora fue reprogramada a las 17:00 horas, por lo que su transmisión en vivo desde México se llevará a cabo a las 18:00 horas, tiempo del centro.

Las opciones de televisión y streaming para seguir el Juego 4 que podría definir este jueves el campeón de la Liga Nacional, son:

Suscripción: ESPN, FOX.

ESPN, FOX. Streaming: Disney+, FOX One, MLB TV.

Abridores del Juego 4 Dodgers vs Brewers este jueves 15 de octubre

El Dodger Stadium abrirá sus puertas a aficionados y aficionadas una vez más esta Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) 2026 con la esperanza de mantener su permanencia en la contienda. Hasta el momento, la balanza se ha inclinado hacia Milwaukee Brewers con los siguientes resultados:

Juego 1: Brewers 2-1 Dodgers.

Brewers 2-1 Dodgers. Juego 2: Brewers 7-4 Dodgers.

Brewers 7-4 Dodgers. Juego 3: Brewers 6-2 Dodgers.

Ante este escenario, Dodgers confiará en Tyler Glasnow, quien destaca por su alta tasa de ponches y se ha consolidado como un as de los enfrentamientos locales. Por su parte, Brewers enviará a la loma a su zurdo Shane Drohan, lanzador especializado en un cambio de velocidad indescifrable que pretende mantener al conjunto de California sin oportunidad de remontar.