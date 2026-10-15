Gaby López se instala en el Top 25 al iniciar el Buick LPGA Shanghái

LPGA Tour en Shanghái. Gaby López no pudo sacar la primera ronda bajo par de campo en Shanghái. (Foto especia)

Gaby López inició su participación con un Top 25 la primera ronda en el Buick LPGA Shanghái que se juega en el Sheshan Golf Club, luego de firmar una tarjeta de un golpe sobre par.

Con ese resultado de 73 golpes la mexicana se localiza a nueve de distancia de la sudcoreana Hey-Jin Choi, quien con ronda de 64 libre de bogeys, tomó el liderato de la competencia en territorio asiático.

Gaby López enfrentó así la primera ronda: Los primeros nueve hoyos en par de campo y los nueve restantes los inició con bogeys al 10 y 11, luego birdie en el 13 para un leve respiro porque el 14 se topó con bogey, fue hasta el 16 cuando embocó su último birdie del día para concluir con ronda de +1 golpe.

A Hey-Jin Choi, líder tras el recorrido del jueves, la persigue en el segundo sitio la española Carlota Ciganda con tres golpes de diferencia, al firmar tarjeta de 67 impactos.

Un grupo de cuatro jugadoras, Grace Kim (AUS), Rio Takeda (JAP), Chanettee Wannasaen (THA) y Ruoning Yin (CHN) todas con 68 golpes comparten el tercer sitio de la clasificación.

Jeeno Thitikul, campeona defensora, firmó un primer recorrido de 69 golpes y comparte el séptimo sitio de la competencia.

El Buick LPGA Shanghái forma parte de los torneos que el LPGA Tour celebra por Asia en la temporada de otoño y entre los que también se encuentran el BMW Championship en República de Korea, el Maybank Championship en Kuala Lumpur, Malasia y el Toto Japan Classic, todos a jugarse en semanas próximas.