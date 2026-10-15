Eugenio Chacarra inicia sólido en el DP World India Championship

Abriendo camino al éxito. Eugenio Chacarra sabe que su juego le está dando para competir a la altura de los mejores del mundo en el golf. (Foto especial)

El español Eugenio Chacarra está empeñado en convertirse en el mejor jugador de la temporada del DP World Tour, se ha situado en la segunda posición en el DP World India Championship, a un golpe del líder, el danés Niklas Norgaard, tras la primera ronda celebrada en Delhi Golf Club.

Chacarra firmó tarjeta 67 golpes (-5), luego de siete birdies y dos bogeys para compartir la segunda posición del torneo con el norirlandés Tom Mckibbin y el belga Thomas Detry, los tres a un golpe de distancia del líder Norgaard.

El español llegó a estar en primer lugar en solitario con -6 durante parte del recorrido, que tuvo que interrumpirse durante casi cinco horas debido a una fuerte tormenta con truenos y relámpagos, que propició que la ronda quedó inconclusa y se completará mañana.

A Rory McIlroy le fue mejor que a Patrick Reed

El norirlandés Rory McIlroy firmó ronda de 70 (-2), con quien Chacarra pugna por la victoria final en la ′Race to Dubai’, el ranking que concede el título de mejor jugador del curso del circuito europeo.

A McIlroy, número dos en el ranking mundial, quien comparte por ahora el sitio 13 de la clasificación, y es segundo sitio en la clasificación de la ‘Race to Dubai’, le fue mejor que al líder en el esta carrera Patrick Reed. El estadounidense fue uno de los que no terminó la vuelta y solo hizo cuatro hoyos, con un resultado de +2.

Tras Reed, que totaliza 3423,6 puntos, está Chacarra a solo 167,5 puntos después de terminar como subcampeón en el Open de España, eso le permitió superar a McIlroy.

″Un objetivo que tengo es ganar la ′Race to Dubai’, por lo que tengo que intentar dar un empujón en los últimos cuatro eventos para tratar de ganarla”, comentó Chacarra.

Después de la India, solo restarán tres torneos para el final del curso: Corea del Sur, la próxima semana, y las finales de Abu Dabi y Dubái en la primera quincena de noviembre.