Gianni Infantino se disculpa por su plan de vender bonos de la Copa del Mundo: ¿Está en riesgo su continuidad frente a la FIFA?

Gianni Infantino El presidente de la FIFA se presentó ante miembros del futbol internacional para explicar lo ocurrido en últimos meses. (EFE)

El presidente de la FIFA Gianni Infantino pidió disculpas ante miembros del organismo por sus planes de crear una compañía privada, entre otros asuntos.

¿Qué dijo Gianni Infantino sobre su plan de vender la FIFA?

Después de una reunión de tres horas y media, miembros de la FIFA comunicaron algunas de los aspectos tratados por su presidente Gianni Infantino en la junta que se llevó a cabo este jueves 15 de septiembre. Según los reportes, lo primero que el presidente hizo fue pedir disculpas.

La disculpa llega meses después de que Infantino intentara crear una empresa filial de inversión privada, llamada FIFA Forward Enterprise (FFE), para controlar el organismo. Esta se llevaría a cabo con Joshua Kushner, quien es familiar del presidente estadounidense Donald Trump. Tras protestas de varios organismos encargados de regular el futbol, e incluso amenazas de la UEFA de boicotear futuros Mundiales e iniciar un proceso penal contra el presidente, se dio marcha atrás al plan.

Otro de los temas tratados en la junta fue si se seguiría entregando del premio a la paz que se le dio al presidente Trump el año pasado. No hubo una resolución sobre el asunto.

También relacionado con Trump, se discutió que la tarjeta roja que se le otorgó al jugador estadounidense Folarin Balogun durante el partido entre la Selección de Estados Unido y Bélgica en la justa mundialista. Esta y una multa de 40,000 quedaron suspendidas tras una presunta petición del presidente estadounidense. El mismo jugador se sorprendió por la decisión y pensó que era una “broma” y le resultó “irreal”.

Ante la petición de los asistentes en la junta de presentar documentos sobre los asuntos de la FIFA, Infantino respondió que para eso los otros miembros debían presentar sus preguntas igualmente por escrito.

Algunos de los presentes comentaron su inconformidad con los resultados obtenido en la reunión. Debbie Hewitt, vicepresidenta de la FIFA que preside la Asociación Inglesa de Futbol, dijo que Infantino “tiene que responder a esas preguntas” y que de no ser así no es apto para regir el organismo. Por su parte, el representante del fútbol alemán Bernd Neuendorf comunicó que “no se proporcionaron respuestas satisfactorias” y expresó dudas sobre la integridad del actual presidente y la reputación que esta causa al organismo

Gianni Infantino podría será votado para su último término, el cual se extendería hasta 2031, en marzo del próximo año. Lo que era una reelección segura se pone en duda después de la junta de hoy.