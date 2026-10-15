¿Cuándo y contra quién canjeará Penta su maletín de ‘Money In The Bank’? Estos serían los planes de WWE para su lucha por el título

Penta El luchador mexicano ganó el derecho a una lucha por el título que desee dentro de la WWE, lo que le abrirá la oportunidad de nueva cuenta para ostentar por alguno de los cinturones principales de la empresa.

Han pasado apenas unos días desde que Penta consiguió por primera vez en su carrera el maletín de ‘Money in The Bank’, lo que le da una oportunidad al título que él quiera en el momento que lo desee. Tras su combate contra Roman Reigns por el Título Mundial Pesado en el show de RAW del pasado 14 de septiembre, la afición ya comienza a soñar con una revancha para el ‘Cero Miedo’. Sin embargo, ese camino podría tener que esperar.

¿Cuándo canjeará Penta su maletín de Money In The Bank?

Luego de haber ganado la lucha de escaleras para hacerse con el Maletín y el contrato de lucha por el campeonato que él quiera, Penta apareció en el show de Monday Night Raw para advertir a todos los monarcas vigentes que estén preparados, pues el originario de Ecatepec los tiene a todos en la mira y podría canjear su oportunidad en cualquier momento. Algo que hace especial el maletín es que la mayoría de superestrellas opta por hacer uso en momentos inesperados y donde su triunfo esté prácticamente asegurado.

Sin embargo, un reporte del Wrestling Observer, señaló que este momento posiblemente tendría que esperar por dos cuestiones. Una de ellas es que la réplica del maletín personalizado de Penta está convirtiéndose en un éxito de ventas a través de WWE Shop, teniendo ya miles de pedidos hasta el mes de febrero de 2027.

La otra situación es que la WWE quiere construir una historia que tenga sentido para el luchador mexicano, realizando un canje ‘justo’. Esto significa que Penta retaría al campeón en cuestión de forma directa y pactando un enfrentamiento anticipadamente en vez de hacerlo de forma oportunista para asegurar el cinturón, algo que hizo anteriormente John Cena?

¿Contra quién canjeará Penta su maletín de Money in The Bank?

Aunque muchas fans han teorizado, a forma de broma, que Penta debería de ir por el Campeonato Mundial Femenil de Chelsea Green, con quien alguna vez tuvo un enfrentamiento en una función de Lucha Underground, el mexicano estará apuntando a uno de los máximos campeones, dejando de lado los títulos de Campeón Intercontinental (mismo que ya ostentó), el Campeonato de los Estados Unidos o el Mega Campeonato de la AAA.

Por otra parte, una revancha ante Roman Reigns suena como la opción más viable para el enmascarado en los próximos meses para la mayoría de los fans. No obstante, esta opción podría tener poco espacio para ocurrir en los siguientes meses, ya que el plan de la compañía sería convertir a Oba Femi en el próximo gran rival de ‘El Jefe Tribal’ y construir una historia que culmine en WrestleMania con ‘The Ruler’ como nuevo monarca.

En el caso del Campeonato Indiscutido de WWE, actualmente en manos de Sami Zayn, la situación parece un poco más voluble, ya que el cinturón ha tenido múltiples cambios en los meses recientes con Cody Rhodes, CM Punk y la posibilidad de que llegue a Kevin Owens, por lo que la falta de claridad en este cetro es lo que estaría apartando a Penta, al menos de momento.