Omar Morales y José de Jesús Rodríguez dan batalla en República Dominicana

PGA Tour Américas 2026. Omar Morales busca cerrar la temporada 2026 con un buen resultado en el evento que se juega en República Dominicana. (Foto especial)

Los mexicanos Omar Morales y José de Jesús Rodríguez firmaron tarjetas de 71 golpes (-1) y empatan al sitio 22 de la clasificación tras su primer recorrido en el Dominican Republic Tour Championship, torneo que pone fin a la temporada 2026 del PGA Tour Americas.

El estadounidense Jake Sollon hizo nueve birdies en ruta para que con 64 (-8) terminó el día como líder absoluto.

Este torneo final del PGA Tour Américas define el domingo a los Top 10 de la lista de puntos que ascenderán al Korn Ferry Tour en 2027.

Morales y Rodríguez, son de los 60 mejores jugadores de la temporada con derecho a jugar el torneo final, dieron batalla para meterse en los primeros sitios luego de ronda de 71 golpes que los deja a siete impactos de distancia del líder Sollon y a seis del segundo sitio, el costarricense Luis Gagne que firmó tarjeta de 65 golpes.

El líder ha tenido una temporada relativamente discreta, pero al igual que todos los jugadores en este field, tiene oportunidad de dar el salto dentro del valioso Top 10 de la lista de puntos con una victoria. En su posición actual, se proyecta noveno del Tour.