Sebastian Fundora vs. Ermal Hadribeaj: cartelera y pronóstico de la pelea por el título mundial

Sebastian Fundora vs. Ermal Hadribeaj Sebastian Fundora defenderá su campeonato mundial superwélter del CMB ante el invicto Ermal Hadribeaj en Las Vegas.

El campeón mundial de peso superwélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Sebastian “La Torre Infernal” Fundora, regresará al ring este sábado 17 de octubre para realizar la cuarta defensa de su cinturón ante el albanés Ermal Hadribeaj, quien tendrá su primera oportunidad de disputar un campeonato mundial.

Fundora llega a este compromiso después de conseguir una contundente victoria por nocaut técnico en el sexto asalto ante el excampeón Keith Thurman, en marzo de 2026. Con un récord de 24 victorias, una derrota y un empate.

Hadribeaj llega invicto, con 23 triunfos y un empate, luego de obtener su oportunidad mundialista tras derrotar al francés Bakary Samaké en mayo de este año para conquistar el campeonato Plata superwélter del CMB.

¿Cuándo y dónde ver la pelea de Sebastian Fundora vs. Ermal Hadribeaj?

La pelea se llevará a cabo el sábado 17 de octubre de 2026, en The Chelsea, dentro del complejo The Cosmopolitan of Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos.

La función contará con dos combates por campeonatos mundiales y podrá seguirse desde territorio mexicano a través de DAZN.

Fecha: sábado 17 de octubre de 2026.

sábado 17 de octubre de 2026. Sede: The Chelsea, The Cosmopolitan of Las Vegas.

The Chelsea, The Cosmopolitan of Las Vegas. Horario: transmisión anunciada desde las 17:30 horas, tiempo del centro de México; cartelera principal desde las 18:00 horas.

transmisión anunciada desde las 17:30 horas, tiempo del centro de México; cartelera principal desde las 18:00 horas. Dónde ver en México: DAZN.

DAZN. Título en disputa: Campeonato Mundial superwélter del CMB (154 libras).

Cartelera completa de Sebastian Fundora vs. Ermal Hadribeaj

Además del enfrentamiento por el título superwélter del CMB, la función organizada por Premier Boxing Champions contará con otra pelea de campeonato mundial protagonizada por Brandon Figueroa y el japonés Tomoki Kameda.

Asimismo, el mexicano Armando “Toro” Reséndiz regresará al ring para enfrentarse al australiano Koen Mazoudier, luego de sustituir a Jermall Charlo, quien tuvo que abandonar la cartelera por una lesión durante su preparación.

Estos son los combates anunciados:

Sebastian Fundora vs. Ermal Hadribeaj: Campeonato Mundial de peso superwélter del CMB, a 12 asaltos.

Campeonato Mundial de peso superwélter del CMB, a 12 asaltos. Brandon Figueroa vs. Tomoki Kameda: Campeonato Mundial de peso pluma de la AMB, a 12 asaltos.

Campeonato Mundial de peso pluma de la AMB, a 12 asaltos. Armando “Toro” Reséndiz vs. Koen Mazoudier: pelea de peso supermediano, a 10 asaltos.

pelea de peso supermediano, a 10 asaltos. Marco Romero vs. Braulio Ferreira: pelea de peso supermediano, a ocho asaltos.

Uno de los combates más interesantes será el de Brandon Figueroa, quien realizará la primera defensa de su campeonato mundial pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) frente al experimentado excampeón japonés Tomoki Kameda.

Sebastian Fundora vs. Ermal Hadribeaj: ¿Cómo llegan los boxeadores?

El estadounidense Sebastian Fundora, de 28 años, se ha consolidado como uno de los campeones más particulares del boxeo mundial debido a sus 1.97 metros de estatura, una característica poco habitual para un peleador de las 154 libras.

El apodado “La Torre Infernal” conquistó el campeonato mundial superwélter del CMB en marzo de 2024, cuando derrotó por decisión dividida al australiano Tim Tszyu. Desde entonces ha defendido exitosamente su cinturón en tres ocasiones.

Fundora cuenta con 16 nocauts en sus 24 victorias profesionales, destacando por un estilo agresivo que combina un elevado volumen de golpes, presión constante y capacidad para combatir tanto a corta como a larga distancia.

Por su parte, Ermal Hadribeaj, de 32 años, llegará a Las Vegas con una marca de 23 victorias, ocho de ellas por nocaut, y un empate. El albanés es conocido por su movilidad sobre el cuadrilátero y la precisión de sus combinaciones.

Su victoria más importante llegó en mayo de 2026, cuando superó por decisión unánime a Bakary Samaké para conquistar el título Plata del CMB y colocarse como retador obligatorio al campeonato mundial.

Aunque su récord permanece invicto, Hadribeaj todavía no ha enfrentado a un rival con la experiencia internacional y las características físicas de Fundora, por lo que este compromiso representa la prueba más exigente de su trayectoria.

Pronóstico de Sebastian Fundora vs. Ermal Hadribeaj: ¿Quién ganará?

Sebastian Fundora llega como favorito para retener su campeonato mundial, principalmente por su experiencia ante rivales de primer nivel, su capacidad para mantener un ritmo elevado de pelea y la importante diferencia física que existe entre ambos contendientes.

Con 1.97 metros de estatura, el estadounidense supera por aproximadamente 19 centímetros a Hadribeaj, quien mide 1.78 metros. Esta ventaja podría permitirle controlar la distancia y castigar al albanés mediante combinaciones de golpes rectos y uppercuts.

Sin embargo, Fundora no es un peleador que se limite a aprovechar su alcance, pues también acostumbra intercambiar golpes en la corta distancia, lo que podría abrir oportunidades para que Hadribeaj conecte y busque imponer su propio ritmo.

El albanés destaca por sus desplazamientos laterales y su capacidad para seleccionar los golpes, aunque sus ocho triunfos por nocaut reflejan una menor frecuencia de definiciones antes del límite que la de su rival.

El pronóstico apunta a una victoria de Sebastian Fundora por nocaut, siempre que consiga imponer su volumen de golpeo y desgastar progresivamente al retador. Si Hadribeaj logra evitar los intercambios prolongados, mantener la movilidad y conectar golpes de contragolpe, podría extender la pelea hasta las tarjetas de los jueces.

Para Fundora, retener el cinturón significaría dar un paso más hacia su objetivo de convertirse en campeón indiscutido de las 154 libras, división en la que ya ha manifestado su interés por enfrentar a Jaron “Boots” Ennis en una posible pelea de unificación durante 2027.