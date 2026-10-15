Lista de lesionados de Chivas: jugadores de Guadalajara que son baja ante Tigres

Durante la agenda de la Jornada 12 de la Liga MX Apertura 2026-27, los Felinos de Nuevo León viajarán al Estadio Akron en Guadalajara para enfrentar a las Chivas Rayadas este sábado; no obstante, el equipo Rojiblanco presenta bajas en su plantilla por lesiones y rehabilitación de algunos jugadores.

Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León llegan con un victoria ante el Club Deportivo Toluca con un marcador 3 a 2; el equipo está posicionado en el lugar 13 de la Liga MX con 4 empates, 4 derrota y 3 victorias.

Lista de jugadores lesionados

Actualmente la plantilla de equipo Rojiblanco presenta 6 ausencias debido a lesiones y procesos de rehabilitación de sus jugadores; la lista de ausencias y sus motivos para el partido contra Tigres es la siguiente:

Diego Campillo (defensa) por molestias en el pie derecho.

(defensa) por molestias en el pie derecho. Miguel Gómez (defensa) debido a una lesión muscular, la cual ya se encuentra en proceso de rehabilitación.

(defensa) debido a una lesión muscular, la cual ya se encuentra en proceso de rehabilitación. Miguel Tapias (defensa) quien se encuentra en rehabilitación por lesión.

(defensa) quien se encuentra en rehabilitación por lesión. José Castillo (defensa) debido a una lesión muscular; actualmente ya se encuentra en proceso de rehabilitación.

(defensa) debido a una lesión muscular; actualmente ya se encuentra en proceso de rehabilitación. Bryan “Cotorro” González (mediocampista) por lesión muscular.

(mediocampista) por lesión muscular. Luis Romo (mediocampista) lesión muscular en la pierda izquierda.

Igualmente, Kevin Castañeda quedará fuera de la Jornada 12 debido a la tarjeta roja que recibió en el Clásico Tapatío de la jornada anterior.

¿Dónde ver el partido Chivas vs. Tigres?

El encuentro programado para este sábado 17 de octubre se llevará a cabo en el Estadio Akron, casa de las Chivas, en punto de las 17:07 horas.

La única manera para sintonizar el partido en vivo será mediante la plataforma de streaming Amazon Prime Video, patrocinador del equipo Rojiblanco.

¿Cómo llega el equipo de Chivas al encuentro?

En la Jornada 11, el Rebaño Sagrado pudo alcanzar el empate en los últimos minutos del Clásico Tapatío después de un gol de Ángel Sepúlveda, con asistencia de Brian Gutiérrez; finalizando el encuentro con un marcador de 1 a 1.

Actualmente se posicionan en el lugar 4 en el tablero de la Liga MX con 5 partidos ganados, 4 empatados y 2 perdidos; los máximo goleadores del club son los jugadores Ricardo Marín y Roberto el “Piojo” Alvarado con 4 anotaciones cada uno.

Chivas no ha ganado un partido desde la Jornada 8, en el encuentro ante los Pumas de Ciudad Universitaria que terminó con un marcador 3 a 0, por lo que se espera que los Rojiblancos puedan alcanzar la victoria en casa después de 4 jornadas.