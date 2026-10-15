Seahawks vs Broncos: pronostico, análisis y posibles claves del partido de la semana 6 de NFL

Denver vs Seattle Los campeones de la NFL abren la sexta semana con su partido ante los Denver Broncos.

La semana seis de la NFL marca el final del primer tercio en la temporada regular. Los contendientes comienzan a alzar la mano y algunos de ellos comienzan a tomar ventaja en la carrera por los títulos divisionales. Para iniciar la actividad de esta fecha, tendremos a los Denver Broncos y los Seattle Seahawks. Ambas franquicias se encuentran con marca de 3-2 y ocupan el segundo lugar en una división donde sus respectivos líderes marchan invictos, por lo que no quieren permitirse caer al 3-3.

Pronóstico del Seahawks vs Broncos | NFL, Semana 6

De acuerdo con sitios especializados en análisis y estadística, las probabilidades aparecen de la siguiente forma:

Triunfo Seahawks: 57.2%

Triunfo Broncos: 42.8%

Previa del Seahawks vs Broncos | NFL, Semana 6

Los actuales campeones de la NFL visitan la altura de High Mile para enfrentar a los Broncos en un partido entre equipos de diferente Conferencia que promete una exhibición defensiva estelar. Ambas escuadras cuentan con sus mejores elementos de este lado del balón, por lo que podríamos tener un partido de pocos puntos.

Seattle viene de perder su partido frente a los San Francisco 49’ers, quienes ya se colocaron marca de 5-0 al frente del oeste en la Conferencia Nacional Ahora, los dirigidos por Mike McDonald tendrán que reponer el triunfo en casa si no quieren perder su marca ganadora y darle más oportunidad a sus rivales de despegarse en la cima de la clasificación.

Por su parte, Denver viene de ganar un apretado enfrentamiento divisional ante Los Angeles Chargers, quienes son uno de los equipos que ha perdido todos sus partidos. A pesar del récord ganador, el equipo de Sean Payton ha batallado para encontrar el nivel que los llevó a los Playoffs la temporada pasada como campeones divisionales. Hoy tendrán la localía a su favor para poder intentar corregir el rumbo.

Posibles claves del Seahawks vs Broncos | NFL, Semana 6

La defensiva de Broncos ha sido una de las mejores en lo que va de la temporada deteniendo el juego aéreo. Esta unidad ha permitido a los quarterbacks rivales completar solo el 57.6% de sus pases. Además, vienen de un partido donde consiguieron capturar a Justin Herbert en cinco ocasiones.

No obstante, en los acarreos, la situación no ha sido tan eficiente, permitiendo uno de los promedios más altos de yardas por partido de la liga con 145 en cinco encuentros disputados.

Ante esta situación, será fundamental que Seattle pueda mantener viva la conexión de Sam Darnold con Jaxson Smith-Njigba, quien sigue jugando como uno de los mejores receptores en toda la NFL.

Por otra parte, la ofensiva de los Broncos ha batallado esa temporada, siendo una de las menos productivas en puntos por partido y una de las menos eficientes en situaciones tercer down. La incorporación de Jaylen Waddle no ha funcionado como esperaban y el juego terrestre sigue sin encontrar a su claro número 1, lo que ha dificultado el trabajo de Bo Nix esta temporada.