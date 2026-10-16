AEW WrestleDream 2026: cartelera, horario y dónde ver en vivo desde México

AEW WrestleDream. All Elite Wrestling estará presentando su evento especial WrestleDream con siete campeonatos en juego. (@AEW/X)

La empresa estadounidense All Elite Wrestling (AEW) celebrará este sábado 17 de octubre una nueva edición de WrestleDream, uno de sus eventos más importantes del año, que reunirá a algunas de las principales figuras de la lucha libre internacional en la Addition Financial Arena de Orlando, Florida.

La función tendrá como principal atractivo la defensa del Campeonato Mundial de AEW de Will Ospreay, quien enfrentará a siete contendientes en una inédita lucha denominada Clockwork Carnage, cuyo formato combinará eliminaciones y un sistema de puntuación para determinar al nuevo monarca.

Además, el espectáculo contará con la participación de los mexicanos Andrade “El Ídolo” y Bandido, quienes tendrán oportunidades de conquistar o defender campeonatos, mientras que Mercedes Moné, Jon Moxley y The Young Bucks también pondrán sus respectivos cinturones en juego.

¿Cuándo y a qué hora será AEW WrestleDream 2026?

La cuarta edición de AEW WrestleDream se llevará a cabo el sábado 17 de octubre de 2026, desde la Addition Financial Arena de Orlando, Florida, recinto que recibirá por primera vez este evento de pago por visión.

El espectáculo contará con una función preliminar denominada Tailgate Brawl, seguida de la cartelera principal, en la que se disputarán siete campeonatos de la empresa.

Estos son los horarios para disfrutar de WrestleDream desde México:

Fecha: sábado 17 de octubre de 2026.

sábado 17 de octubre de 2026. Sede: Addition Financial Arena, Orlando, Florida.

Addition Financial Arena, Orlando, Florida. Preliminares: 17:00 horas, tiempo del centro de México.

17:00 horas, tiempo del centro de México. Cartelera principal: 18:00 horas, tiempo del centro de México.

18:00 horas, tiempo del centro de México. Transmisión en México: FOX Sports Premium.

El evento representa el octavo PPV de AEW durante 2026, después de funciones como Revolution, Double or Nothing, All In y All Out, en una temporada que ha contado con cambios importantes en sus principales campeonatos.

Cartelera completa de AEW WrestleDream 2026

Estos son los combates confirmados:

Will Ospreay (c) vs. Samoa Joe vs. Mike Bailey vs. Adam Copeland vs. Konosuke Takeshita vs. Kazuchika Okada vs. Ricochet vs. Darby Allin: Clockwork Carnage por el Campeonato Mundial de AEW.

Clockwork Carnage por el Campeonato Mundial de AEW. Mercedes Moné (c) vs. Thekla: Campeonato Mundial Femenino de AEW.

Campeonato Mundial Femenino de AEW. The Young Bucks (c) vs. Kyle Fletcher y Kevin Knight: Campeonato Mundial de Parejas de AEW.

Campeonato Mundial de Parejas de AEW. Jon Moxley (c) vs. Mark Davis: Campeonato Continental de AEW.

Campeonato Continental de AEW. Swerve Strickland y The New Level (c) vs. Hangman Adam Page, Bandido y Brody King: Campeonato Mundial de Tríos de AEW, a dos de tres caídas.

Campeonato Mundial de Tríos de AEW, a dos de tres caídas. Andrade “El Ídolo” (c) vs. Tommaso Ciampa: Campeonato Nacional de AEW.

Campeonato Nacional de AEW. Persephone (c) vs. Dani Luna vs. Queen Aminata vs. Hyan: Campeonato TBS de AEW, lucha de cuatro esquinas.

Campeonato TBS de AEW, lucha de cuatro esquinas. Chris Jericho vs. Nick Wayne: combate individual.

Por otra parte, la cartelera preliminar contará con los siguientes enfrentamientos:

FTR vs. Motor City Machine Guns: primer enfrentamiento de una serie al mejor de cinco combates.

primer enfrentamiento de una serie al mejor de cinco combates. Sisters of Sin vs. Divine Dominion: lucha de parejas femeninas.

Andrade y Bandido: los mexicanos que buscarán brillar en WrestleDream 2026

La presencia mexicana tendrá un papel importante durante WrestleDream 2026, principalmente mediante Andrade “El Ídolo” y Bandido, dos luchadores que han destacado en el escenario internacional tras desarrollar parte de sus carreras en empresas mexicanas.

Andrade llegará como campeón Nacional de AEW para enfrentar al estadounidense Tommaso Ciampa, quien consiguió una oportunidad titular después de intervenir en una lucha por parejas durante la edición especial de Dynamite del 14 de octubre.

El mexicano buscará retener su cinturón ante un adversario reconocido por su trayectoria en WWE y NXT, donde se consolidó como uno de los representantes más importantes de la lucha libre estadounidense.

Por su parte, Bandido integrará el equipo conocido como Brodido, junto a Brody King, además de formar una alianza con Hangman Adam Page para enfrentar a Swerve Strickland y The New Level, agrupación compuesta por Kofi Kingston y Austin Creed.

La lucha se disputará bajo la modalidad de dos de tres caídas, formato tradicional del pancracio mexicano que podría favorecer a Bandido gracias a su experiencia en combates de equipos.

Asimismo, Persephone defenderá el Campeonato TBS en un enfrentamiento de cuatro participantes, donde tendrá que superar a Dani Luna, Queen Aminata y Hyan para conservar el cinturón.