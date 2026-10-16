Omar Morales sube al octavo sitio en torneo en República Dominicana

Mexicano que persevera. Omar Morales es el segundo mejor latino de la competencia tras dos recorridos en el torneo de fin de temporada en el PGA Tour Americas. (Foto especial)

Omar Morales dio el salto al Top 10 en el segundo recorrido del torneo Dominican Republic Championship que se juega en el PGA Ocean’s 4 en Playa Nueva Romana, República Dominicana, donde el mexicano firmó ronda de 69 golpes y con ello comparte el octavo sitio de la competencia.

El golfista poblano de 23 años se convirtió así en el segundo mejor latino de la competencia en el último torneo de la temporada del PGA Tour Americas. Este viernes Morales ganó 14 posiciones respecto a su recorrido del jueves.

El mexicano cerró con cuatro birdies en los últimos nueve hoyos, luego de que en la primera mitad cometió dos bogeys por un birdie, en el acumulado suma 140 golpes (-4) y se localiza a cuatro impactos de distancia de un par de líderes.

Los estadounidenses Kyle Cottam de 27 años y Marcus Byrd de 29 comparten el liderato. Cottam avanzó ocho posiciones con una tarjeta de 67 (-5), mientras que Byrd ganó tres lugares con un 68 (-4). La igualada en la punta es con 136 golpes (-8).

Ambos punteros sacan un golpe de ventaja a Mesa Falleur (EU) y a Luis Gagne (CRC) quienes se apuntaron rondas de 69 y de 72 golpes de manera respectiva con lo que comparten el tercer sitio de la clasificación.

Quien tuvo un descenso estrepitoso fue el mexicano José de Jesús Rodríguez tras firmar tarjeta de 77 (+5) que lo bajó del sitio 22 al T56 con suma de +4 golpes, la ventaja que tendrá el guanajuatense es que este evento no tiene cortes y tendrá dos rondas más para remontar.