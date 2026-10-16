Atlante vs Pumas: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Atlante vs Pumas Club Universidad Nacional visita al equipo de Migue Herrera en el Estadio Banorte (Crónica digital y foto de Juninho de Mexsport)

Atlante y Pumas se enfrentan este viernes 16 de octubre en un duelo capitalino que vuelve a disputarse en la Liga MX después de más de una década. El partido de hoy es con motivo de la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Club Universidad Nacional llega con 13 puntos y la posibilidad de acercarse a los puestos de liguilla, mientras que Los Potros acumula 11 unidades y busca recuperarse de su derrota ante Querétaro.

Previa y pronóstico Atlante vs. Pumas, partido de la Jornada 12 de la Liga MX

El regreso de Atlante al máximo circuito permite recuperar una rivalidad que tuvo su último enfrentamiento liguero en el Clausura 2014. En aquella ocasión, Pumas se impuso 5-0 en Ciudad Universitaria.

El equipo dirigido por Esteban Solari llega con sensaciones encontradas después de empatar 3-3 ante Cruz Azul.

Atlante, por su parte, necesita encontrar regularidad. El equipo de Miguel Herrera llega después de perder 2-0 frente a Querétaro, un resultado que contrastó con el triunfo por 4-2 que había conseguido ante Monterrey en su partido anterior.

Pronóstico de Atlante vs. Pumas. Los antecedentes favorecen a los universitarios y su posición en la tabla también es mejor. Sin embargo la baja e Chino Huerta equilibra el encuentro, por lo que se perfila un empate.

¿A qué hora juegan Atlante vs. Pumas hoy?

El encuentro comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte, también conocido como el Coloso de Santa Úrsula.

Transmisión en vivo, ¿en qué canal pasan el partido Atlante vs. Pumas?

El partido podrá verse a través de Azteca 7, ESPN y Disney.

Alineaciones probables Atlante vs. Pumas

Estas son las alineaciones probables de Atlante y Pumas para el encuentro de la Jornada 12 del Apertura 2026.

Atlante: Óscar Jiménez estaría en la portería, con Walter Portales, Nico Carrera, Eduardo Tercero, Aarón Quirós y Walter Clar en la línea defensiva. En el mediocampo aparecerían Luis Calzadilla, Eugenio Pizzuto y Martín Sarrafiore, mientras que Luis Puente y Jhojan Julio formarían la dupla de ataque.

Pumas: Keylor Navas sería el guardameta titular, respaldado por Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo en defensa. Uriel Antuna, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite y Alan Medina integrarían el mediocampo, con Robert Morales y Juninho como opciones para encabezar el ataque.