Calendario de México en la Copa Mundial Femenina de Futbol Sub-17: fechas y horarios

La Selección Femenil de México estará presente en la Copa Mundial Femenina Sub-17 2026 que se llevará a cabo en el país del noreste de África en Marruecos, esta torneo se celebra de manera anual desde 2025.

Durante la Copa de 2025, la Selección Nacional Femenil quedó en tercer lugar tras enfrentar a Brasil y ganar en la tanda de penales 3 a 1.

Calendario de partido de la Selección Femenil Nacional

El calendario que enfrentará el Tri Femenil como parte de la Fase de Grupos del Grupo F contra España, Chile y Australia será el siguiente:

España vs. México , lunes 19 de octubre a las 09:00 horas.

, lunes 19 de octubre a las 09:00 horas. Chile vs. México , jueves 22 de octubre a las 12:00 horas.

, jueves 22 de octubre a las 12:00 horas. México vs. Australia, domingo 25 de octubre a las 09:00 horas.

Los 2 primeros puestos del grupo y los 4 mejores terceros del torneo avanzarán a octavos de final.

¿Dónde ver los partidos de la Copa Mundial Femenina Sub-17?

La manera de sintonizar los partido del torneo en México será mediante la plataforma de ViX y FIFA+ mediante DAZN. Está última tiene un precio que va desde los $199 a los $325 pesos, también puedes ver la repetición de partidos anteriores.

Para contratar ViX Premium lo puedes hacer mediante su sitio oficial, aplicación, Smart TV o sin costo adicional en algunos planes de los servicio de izzi y Totalplay. Su costo mensual es de $149 pesos.

Convocadas a la Selección Mexicana

Las lista convocadas a cargo del Director Técnico mexicano Miguel Gamero, es la siguiente:

Porteras.

Camila Haro de Slammers FC HB Koge.

Ania López de Match Fit Surf.

Emiley Ríos de Club Tijuana.

Defensas.

Bianka Arredondo de Pachuca.

Bethzabeth Barrón de Guadalajara.

Emily Delgado de Atlas.

Valeria Figueroa de Tigres.

Fernanda Monroy de Toluca.

Vanessa Paredes del América.

Araceli Pérez de Pachuca.

Mediocampistas.

Camila Campos de SUSC.

Citlalli Reyes de Rayadas.

Zoé Sánchez de Rayadas.

Ixchel Uscanga de Guadalajara.

Delanteras.