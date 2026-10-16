Brandon Figueroa pierde el título sin pelear contra “El Mexicanito”: ¿por qué quedó vacante su título mundial?

Brandon Figueroa. El boxeador perdió el título mundial de peso pluma del WBA al no dar el peso en la báscula este viernes 16 de octubre. (@brandonfigueroa101/Instagram)

El boxeo mundial registró una nueva polémica este viernes 16 de octubre, luego de que Brandon “The Heartbreaker” Figueroa perdiera el campeonato mundial de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) sin siquiera subir al cuadrilátero para disputar su primera defensa frente al japonés Tomoki “El Mexicanito” Kameda.

Durante la ceremonia oficial de pesaje, realizada en Las Vegas, Nevada, el estadounidense registró 127.4 libras, superando por 1.4 libras el límite reglamentario de las 126 libras establecido para la división de peso pluma.

Aunque posteriormente se reportó que Figueroa logró bajar hasta las 126.8 libras, el pugilista no consiguió cumplir con el peso requerido dentro del plazo oficial, por lo que perdió automáticamente el derecho a conservar su campeonato mundial.

La situación representa un duro golpe para el estadounidense, quien había conquistado el cinturón apenas en febrero de 2026 tras noquear al británico Nick Ball en Liverpool, Inglaterra.

¿Por qué Brandon Figueroa perdió su campeonato mundial antes de pelear?

La razón por la que Brandon Figueroa perdió su título mundial está relacionada con el incumplimiento del peso reglamentario de la categoría pluma, una condición indispensable para participar en combates de campeonato.

De acuerdo con las disposiciones de la Asociación Mundial de Boxeo, los pugilistas que no cumplen con el límite de peso durante la ceremonia oficial cuentan con un periodo adicional para intentar alcanzar la marca establecida.

Sin embargo, si el campeón no consigue registrar el peso correspondiente dentro del tiempo permitido, pierde el reconocimiento como monarca de la división, independientemente de que el enfrentamiento todavía no se haya celebrado.

En el caso de Figueroa, los resultados del pesaje fueron los siguientes:

Brandon Figueroa: 127.4 libras, 1.4 por encima del límite establecido.

127.4 libras, 1.4 por encima del límite establecido. Tomoki Kameda: 125.8 libras, dentro del peso reglamentario.

125.8 libras, dentro del peso reglamentario. Peso máximo de la división pluma: 126 libras.

126 libras. Título en disputa: Campeonato Mundial pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Campeonato Mundial pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Consecuencia: Figueroa pierde el cinturón y únicamente Kameda conserva la posibilidad de conquistarlo durante el combate.

De esta manera, el estadounidense tendrá que regresar a la pelea por un campeonato mundial, pues incluso una victoria sobre el japonés no le permitirá recuperar inmediatamente el cinturón que perdió en la báscula.

¿Se cancela la pelea de Brandon Figueroa vs. Tomoki Kameda?

Pese a que Brandon Figueroa perdió su campeonato mundial, el enfrentamiento contra Tomoki Kameda todavía podría realizarse este sábado 17 de octubre, como parte de la cartelera encabezada por Sebastian Fundora y Ermal Hadribeaj.

Según información publicada por The Ring, los representantes de ambos pugilistas se encuentran negociando una compensación económica por el incumplimiento del peso, con la intención de mantener el combate dentro de la programación original.

No obstante, la pelea tendrá condiciones diferentes a las inicialmente establecidas: