Tomoki Kameda, “El Mexicanito”: la historia del boxeador japonés y su influencia mexicana

Tomoki Kameda, "El Mexicanito" El boxeador japonés ha hecho una carrera influenciado bajo la tutela de México, con la oportunidad de volver a llegar a la cima este sábado 17 de octubre. (@tomokikameda/Instagram y PxHere)

El boxeo mexicano ha sido reconocido históricamente por formar campeones mundiales capaces de destacar dentro y fuera del país. Sin embargo, también existen pugilistas extranjeros que han encontrado en sus gimnasios una oportunidad para desarrollarse profesionalmente, como es el caso de Tomoki “El Mexicanito” Kameda, quien llegó desde Japón cuando apenas tenía 15 años.

Nacido el 12 de julio de 1991 en Osaka, Japón, Kameda pertenece a una familia de tradición boxística encabezada por su padre, Shiro Kameda, y sus hermanos mayores, Koki y Daiki, quienes también consiguieron convertirse en campeones mundiales.

A diferencia de sus hermanos, Tomoki decidió construir buena parte de su carrera en México, donde aprendió español, desarrolló un estilo de combate influenciado por la escuela mexicana y comenzó a ganarse el reconocimiento de los aficionados.

Ahora, a sus 35 años, el japonés se prepara para enfrentar al estadounidense Brandon “The Heartbreaker” Figueroa, este sábado 17 de octubre en Las Vegas, en un combate que podría devolverle un campeonato mundial después de más de una década.

¿Por qué le dicen “El Mexicanito” a Tomoki Kameda?

La historia de Tomoki Kameda con México comenzó cuando tenía 15 años y decidió abandonar Japón para instalarse en la Ciudad de México, con el propósito de perfeccionar sus habilidades como boxeador.

En territorio mexicano conoció al entrenador Rubén Lira, quien se convirtió en una de las figuras más importantes de su desarrollo deportivo y lo preparó para competir en torneos amateurs.

Bajo la supervisión de Lira, el japonés participó en el tradicional torneo de los Guantes de Oro, donde consiguió llegar a la final de peso gallo en 2007. Sin embargo, terminó perdiendo ante un joven Rey Vargas, quien posteriormente también se convertiría en campeón mundial.

Su llegada a México no estuvo exenta de dificultades. Kameda reconoció durante una entrevista con Boxing Insider que inicialmente desconocía el idioma español y que tuvo que adaptarse a una cultura completamente diferente.

Con el paso de los años, el boxeador aprendió el idioma, estrechó su relación con los aficionados y comenzó a identificarse con las costumbres mexicanas, hasta ganarse el sobrenombre de “El Mexicanito”, un reconocimiento a su formación y cercanía con el país.

En una entrevista de 2019 con TUDN, el pugilista explicó que considera a México su segunda casa, debido al cariño que ha recibido desde su llegada y al respaldo de los entrenadores que lo ayudaron durante sus primeros años.

La influencia del boxeo mexicano en el estilo de Tomoki Kameda

Aunque comenzó a practicar deportes de combate desde niño en Japón, la experiencia de Kameda en México representó un cambio importante en su preparación y en su manera de afrontar los enfrentamientos.

El japonés encontró un sistema de entrenamiento distinto al que había aprendido de su padre, caracterizado por el trabajo físico, la presión ofensiva y la capacidad para intercambiar golpes con sus rivales.

Sin embargo, Kameda no se limita al estilo mexicano, pues durante su trayectoria también incorporó conocimientos de otras escuelas boxísticas, incluidas las de Japón, Cuba y Filipinas.

Entre las características que destacan en su boxeo se encuentran:

Velocidad de manos: utiliza combinaciones rápidas para conectar varios golpes consecutivos.

utiliza combinaciones rápidas para conectar varios golpes consecutivos. Presión ofensiva: busca mantener la iniciativa y obligar a sus adversarios a combatir a un ritmo constante.

busca mantener la iniciativa y obligar a sus adversarios a combatir a un ritmo constante. Movilidad: emplea desplazamientos laterales para encontrar oportunidades de ataque.

emplea desplazamientos laterales para encontrar oportunidades de ataque. Contragolpe: aprovecha los errores de sus rivales para responder con golpes precisos.

aprovecha los errores de sus rivales para responder con golpes precisos. Resistencia física: procura mantener su intensidad durante peleas prolongadas.

Esta combinación de estilos le permitió construir una carrera internacional, enfrentando a boxeadores de diferentes nacionalidades y compitiendo en escenarios de México, Japón, Estados Unidos y Filipinas.

Tomoki Kameda: el japonés que se casó con una mexicana y habla español

La relación de Kameda con México no se limitó al boxeo, pues también encontró en el país un vínculo personal que terminó por formar parte de su vida familiar.

En octubre de 2015, el boxeador anunció que había contraído matrimonio con una mujer mexicana, a quien conoció durante su adolescencia, poco después de establecerse en territorio nacional.

A través de su blog oficial, el japonés explicó que su esposa había practicado boxeo amateur, situación que le permitió comprender las exigencias de su profesión y acompañarlo durante distintas etapas de su carrera.

La ceremonia matrimonial se realizó en México y contó con la presencia de familiares provenientes de Japón, además de personas cercanas a la pareja.

Kameda también aprendió a hablar español con fluidez, una habilidad que le ha permitido ofrecer entrevistas a los medios mexicanos y mantener una comunicación directa con los aficionados.

En distintas ocasiones, el boxeador ha manifestado su agradecimiento al país por las oportunidades que recibió y por el respaldo que encontró cuando todavía buscaba consolidarse en el pugilismo profesional.

¿Cuántos títulos mundiales ha ganado Tomoki “El Mexicanito” Kameda?

Tomoki Kameda debutó en el boxeo profesional en noviembre de 2008, en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, donde derrotó por nocaut en el segundo asalto al mexicano Alejandro Moreno.

A partir de entonces comenzó a desarrollar una trayectoria que lo llevaría a conquistar distintos campeonatos regionales e internacionales, hasta obtener su primera oportunidad mundialista en agosto de 2013.

En aquella ocasión, Kameda derrotó por decisión unánime al namibio Paulus Ambunda, en Filipinas, para conquistar el campeonato mundial de peso gallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Con aquella victoria, Tomoki consiguió un logro histórico, pues junto con sus hermanos Koki y Daiki formó parte del primer trío de hermanos que había conquistado campeonatos mundiales de boxeo.

Entre los principales acontecimientos de su carrera destacan:

2008: debutó profesionalmente en México con una victoria por nocaut frente a Alejandro Moreno.

debutó profesionalmente en México con una victoria por nocaut frente a Alejandro Moreno. 2013: conquistó el campeonato mundial gallo de la OMB al derrotar a Paulus Ambunda.

conquistó el campeonato mundial gallo de la OMB al derrotar a Paulus Ambunda. 2015: sufrió sus primeras dos derrotas profesionales frente al británico Jamie McDonnell.

sufrió sus primeras dos derrotas profesionales frente al británico Jamie McDonnell. 2018: obtuvo el campeonato interino supergallo del CMB al vencer al español Abigail Medina.

obtuvo el campeonato interino supergallo del CMB al vencer al español Abigail Medina. 2019: perdió por decisión unánime contra el mexicano Rey Vargas en una pelea por el campeonato mundial supergallo del CMB.

perdió por decisión unánime contra el mexicano Rey Vargas en una pelea por el campeonato mundial supergallo del CMB. 2025: cayó por decisión mayoritaria frente a Angelo Leo, cuando intentó conquistar el campeonato mundial pluma de la FIB.

Actualmente, el japonés registra 42 victorias, 23 de ellas por nocaut, y cinco derrotas, números que lo mantienen como un contendiente experimentado dentro de la división de las 126 libras.

Tomoki Kameda vs. Brandon Figueroa: “El Mexicanito” busca recuperar un título mundial

El próximo compromiso de Kameda será este sábado 17 de octubre en Las Vegas, Nevada, cuando enfrente al estadounidense Brandon Figueroa como parte de la función encabezada por Sebastian Fundora y Ermal Hadribeaj.

Originalmente, Figueroa tenía previsto realizar la primera defensa de su campeonato mundial pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Sin embargo, perdió el cinturón antes de subir al cuadrilátero, luego de registrar 127.4 libras durante la ceremonia oficial de pesaje, superando el límite de 126.

Por su parte, Tomoki Kameda consiguió marcar el peso reglamentario, por lo que mantiene la oportunidad de conquistar el título mundial si consigue derrotar al estadounidense, siempre que el combate se celebre conforme a las condiciones autorizadas.

En septiembre de 2026, Kameda regresó a la Ciudad de México para realizar parte de su preparación bajo las órdenes de Rubén Lira, el mismo entrenador que lo recibió cuando comenzó su trayectoria en territorio mexicano.

La decisión refleja la importancia que el país continúa teniendo en su carrera, incluso después de haber disputado campeonatos mundiales y enfrentado a algunos de los principales exponentes del boxeo internacional.

Ahora, “El Mexicanito” buscará regresar a la cima del pugilismo mundial, respaldado por una trayectoria que combina la disciplina japonesa con los conocimientos adquiridos durante sus años de formación en México.

Una historia que comenzó con un adolescente que abandonó Osaka para perseguir su sueño de convertirse en campeón y que, casi dos décadas después, continúa estrechamente vinculada con el boxeo mexicano.