¿Cuántas personas murieron en la riña en el Estadio Corregidora? Esto dice el documental de HBO sobre los hechos de violencia en Liga MX

Riña en el Estadio Corregidora Una bronca entre los aficionados del Querétaro contra los del Atlas derivó la invasión de aficionados a la cancha, lo que provocó la suspensión del encuentro. Foto: Cuartoscuro (Fotógrafo Especial)

El 5 de marzo del 2022, el futbol mexicano de la Liga MX vivió uno de los episodios de violencia más grandes de su historia, luego de que se desatara una riña en las tribunas entre las barras de Querétaro y Atlas que provocó la suspensión del partido. A pesar de las imágenes, donde se ven personas noqueadas, ensangrentadas y sin ropa en el suelo, el reporte oficial de las autoridades estatales y de la propia competencia no registraron a ninguna persona fallecida, situación que siempre quedó en duda ante los ojos de la afición. Ahora, un nuevo documental de HBO Max cuestiona el registro oficial y señala la existencia de personas fallecidas así como integrantes del crimen organizado como los principales protagonistas de estos hechos.

¿Cuál fue la versión oficial de lo ocurrido en el Estadio Corregidora y por qué se puso en duda?

Recientemente, la plataforma HBO Max estrenó su documental “Tragedia en el Estadio Corregidora”, una serie de tres capítulos en los que relata a través de testimonios cómo ocurrieron los hechos violentos de aquella tarde. En la recopilación, también se muestran varios de las imágenes y videos que se viralizaron en redes sociales, donde varias personas quedaron en el piso, ensangrentados y sin aparentes signos vitales después de recibir golpizas grupales.

Después de varias horas, las autoridades estatales en Querétaro informaron que el saldo fue 26 personas lesionadas, al menos tres de ellas requirieron atención especializada en situación de gravedad. Sin embargo, no se dio a conocer que alguna persona falleciera durante los hechos de violencia.

Esta versión fue cuestionada ampliamente por la afición, quien dudaba de la ausencia de fallecidos tras ver las dramáticas imágenes. En ese momento, el periodista David Medrano Félix, publicó en sus redes sociales que había una cifra extraoficial de 17 personas muertas.

En el 2023, el comunicador habló en entrevista para La Capitana El Podcast y aseguró que tras su información, recibió llamadas del propio gobierno de Querétaro y de Jalisco para brindarle seguridad, ya que recibió amenazas de muerte.

¿Cuántas personas habrían muerto en el Estadio Corregidora según HBO?

En el documental, se recogen principalmente testimonios de personas que estuvieron presentes en el Estadio Corregidora y personal de seguridad, quienes aseguran en la producción haber visto ellos mismos a las personas sin signos vitales.

Uno de estos es el de Alan Rojas, quien trabajó ese día como parte de la seguridad privada del estadio. En su testimonio, señala que vio dos personas en el suelo que ya no tenían signos vitales y relata cómo fue caminar sobre pasillos manchados de sangre y personas corriendo por su vida.

También, otros testigos presenciales señalan que vieron cómo múltiples cuerpos tirados en los pasillos y en las tribunas fueron cubiertos en su totalidad con sábanas. De igual forma, aseguran que algunos de ellos ya no presentaban signos vitales y no respondían a los intentos de reanimación.

De esta forma, el documental no ofrece una cifra exacta de las personas que supuestamente habrían perdido la vida. Tampoco ofrecen algún nombre de alguien que haya sido presentado como desaparecido, denuncia o carpeta de investigación.

¿La riña en Querétaro fue un enfrentamiento del Crimen Organizado?

El documental de HBO expone una teoría central en su tercer episodio, sugiriendo que la brutal trifulca no fue un simple enfrentamiento espontáneo entre aficionados, sino un acto premeditado y orquestado por grupos del crimen organizado.

Específicamente, periodistas e informantes dentro de la producción señalan que las barras bravas de ambos equipos contaban con integrantes infiltrados vinculados al Cártel de Santa Rosa de Lima y al Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes arrastraban una violenta disputa territorial relacionada con el robo de combustible conocida como huachicol.

Según el testimonio de un supuesto miembro del cartel de Santa Rosa, la pelea se planeó minuciosamente utilizando la histórica rivalidad futbolística como una excusa: este grupo envió a un infiltrado con la playera del Atlas para “prender a la gente” e incitar los disturbios, mientras que el resto de sus operadores se concentró en la porra de los Gallos Blancos de Querétaro. De acuerdo con esta versión, el objetivo principal del ataque era asesinar a un miembro importante de la organización criminal rival de Jalisco que se encontraba en el inmueble.

La hipótesis de una planeación delictiva se refuerza en el documental mediante el análisis de periodistas como David Smeke, quien destaca que actos sumamente específicos y coordinados en distintos puntos del inmueble, como el hecho de desvestir por completo a las víctimas inconscientes, llevan el “sello de la mafia” y demuestran una logística delincuencial destinada a sembrar el caos político o golpear la administración del gobernador