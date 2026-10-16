¿La CDMX tendrá un equipo de la NBA?: Esto se sabe sobre planes de la liga para su expansión

NBA Ciudad de México estaría entre las opciones para un equipo de expansión. (Pexels/NBA)

La NBA está considerando ciudades para añadir un equipo de expansión a la liga de baloncesto profesional. Una de las ciudades barajadas parece ser la Ciudad de México.

¿Qué se sabe sobre posible expansión de la NBA a México?

Desde marzo se reporta que la NBA está acelerando sus planes para agregar un equipo de expansión. Las dos ciudades que hasta ahora estaban siendo consideradas eran Las Vegas y Seattle.

En un inicio se reportó que serían las dos, puesto que cada vez que la liga se ha expandido en el pasado ha sido con dos equipos (Charlotte Hornets y Miami Heat en 1988; Minnesota Timberwolves y Orlando Magic en 1989; y Toronto Raptors y Vancouver Grizzlies en 1995). En meses recientes Adam Silver, el comisionado de la NBA, ha confirmado que la propuesta ha recibido buena recepción, pero ha dejado en claro que no es seguridad que se unan dos equipos.

Fanáticos se pueden preguntar la logística de que la liga tenga 31 equipos, pero hay quienes señalan que la NBA ha funcionado con números impares en el pasado.

Las Vegas, por su puesto, ha visto su alcance de entretenimiento deportivo crecer, por lo que ofrece una opción atractiva para inversionistas. Además, ha mantenido una buena relación con la NBA, pues es sede de las semifinales y finales de la NBA Cup ahí desde 2023 y cuenta con un equipo en la WNBA.

Por otro lado, Seattle tiene más peso histórico, pues ya fue casa de los SuperSonics, quienes jugaron ahí desde 1967 hasta su mudanza a Oklahoma en 2008, acumulando un campeonato. Jugadores como Kevin Durant y Gary Payton apoyan esta idea.

El mes pasado, Silver dio la impresión de que Seattle ya no era algo seguro debido a las ofertas no convincentes que habían puesto sobre la mesa. Ahora, parece que otro contendiente por el equipo de expansión entra en discusión: Ciudad de México.

ESPN reportó este viernes 16 de octubre que PJT Patners, firma encargada de administrar la expansión de la liga, recibió una oferta considerable de un grupo de inversionistas de la Ciudad de México para construir la infraestructura necesaria para recibir al equipo, que presuntamente interesó mucho a la liga. Adam Silver ya había considerado traer el deporte a México en ocasiones pasadas.

Sin embargo, expertos y fanáticos advierten sobre el costo de preparar instalaciones en la capital mexicana, además de aspectos como la altitud y diferencias de idioma para los jugadores. Sospechan que el que se haya mencionado es simplemente una estrategia para generar respuesta y mejores ofertas de Seattle. También se piensa que lo más seguro es que Las Vegas se quede con el equipo número treinta y uno, y que ya se vería más adelante la posibilidad de añadir uno más.