Roberto Lebrija y Santiago De la Fuente libran el corte en el Macau Open

Asian Tour. El mexicano Roberto Lebrija se esmera por sacar un buen resultado en el Macau Open. (Foto especial)

Los mexicanos Roberto Lebrija y Santiago De la Fuente más el guatemalteco José Toledo libran el corte en el Macau Open, torneo del Asian Tour que se está jugando en el Macau Golf and Country Club en Macao.

En una segunda ronda que tuvo que ser suspendida por tormenta eléctrica los tres latinos se mantuvieron firmes para poder jugar todo el fin de semana en territorio chino.

Toledo marcha en mejor posición de los tres tras rondas de 65 y 71 golpes suma -4 en el acumulado y comparte el sitio 27, mientras De la Fuente con recorridos de 68 y 69 y suma de -3 empata al sitio 37 de la tabla junto a Lebrija con idénticos números.

En la punta del torneo se mantuvo firme el sudcoreano Sungjae Im después de presentar tarjetas de 64 y 63 libres de bogeys para un acumulado de -13, con lo que saca renta de tres impactos al taiwanés Wang Wei-hsuan y al estadounidense Austen Truslow, quienes suman -10 golpes.

Im, ganador en dos ocasiones en el PGA Tour, circuito en el que compite desde hace ocho años, aún no ha logrado una victoria en el Asian Tour, pero este fin de semana tendrá una de sus mejores oportunidades para conseguirlo.