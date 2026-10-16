Miguel Rojas anuncia su retiro tras derrota de los Dodgers en el Juego 4 de la SCLN 2026: “es todo como jugador”

Miguel Rojas anuncia su retiro El venezolano adelantó que desea permanecer en el equipo con un rol distinto.

La noche del 15 de octubre de 2026, los Milwaukee Brewers dieron el golpe final a Los Ángeles Dodgers, barriéndolos 4-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) 2026.

De esta forma, el conjunto californiano abandona definitivamente la contienda y dice adiós al sueño del tricampeonato, sin embargo, no se trató de la única despedida difícil de la noche para el equipo, ya que el veterano infielder Miguel Rojas anunció su retiro como jugador en una entrevista, justo después de la derrota.

El héroe de la Serie Mundial 2025, Miguel Rojas, renuncia a su carrera como jugador de beisbol

Después de más de dos décadas como jugador profesional de beisbol, el venezolano Miguel Rojas tomó la decisión final sobre su carrera y anunció su despedida definitiva del campo, expresando a los medios y a la afición de Los Ángeles Dodgers que desea ser recordado como “alguien que siempre hizo todo lo posible para apoyar a sus compañeros a ganar y para ayudar al equipo a mejorar cada día”.

Portando el uniforme de los Dodgers, Rojas ganó la Serie Mundial 2024 y 2025, jugando un papel elemental en la segunda de estas ediciones al conectar el jonrón que empató el séptimo juego contra los Toronto Blue Jays en la novena entrada del encuentro y, posteriormente en extra innings, los Dodgers arrebataron la victoria que los llevó a ser bicampeones indiscutibles de la MLB.

“Estoy realmente orgulloso por eso”, dijo Rojas a la prensa, siendo respaldado por su compañero Freddie Freeman, quien —en su propia entrevista tras la derrota de los Dodgers ante los Cerveceros de Milwaukee— se expresó respecto al retiro del veterano: “Construyó un legado, hablaremos de Miguel Rojas durante mucho tiempo”.

Miguel Rojas disputó 13 temporadas en la Gran Carpa y destacó por su defensa de élite en equipos como los Dodgers o Marlins, jugando principalmente posiciones como campocorto y segunda base.

“Ponerme este uniforme durante los últimos cuatro años de mi carrera ha cambiado mi vida”, aseguró el ahora exbeisbolista, quien alcanzó el punto más alto de su carrera con el equipo californiano y expresó su deseo de seguir siendo una pieza clave en el futuro de los Dodgers.

¿Qué sigue ahora para Miguel Rojas? El venezolano desea permanecer con los Dodgers en un rol distinto

Rojas brilló en el campo tanto por su habilidad en la defensa y un bateo de temer —como lo demostró en la Serie Mundial 2025—, registrando un historial de 531 partidos, 23 jonrones y 126 carreras impulsadas con los Dodgers en los últimos años.

“Hablé con los chicos, fue muy emotivo después del juego. Les dije que me mantendré leal”, compartió el venezolano con la prensa, adelantando que el final de su carrera como jugador profesional no significa que se despedirá del beisbol de forma definitiva.

De acuerdo con Rojas, el llamado Rey de los Deportes cambió su vida y la vida de su familia, mas portar el uniforme de Los Ángeles representó otro parteaguas como jugador en sus últimos años profesionales, por lo que anunció su deseo de seguir contribuyendo al equipo.

“Quiero quedarme aquí”, aseguró, “Quiero usar este uniforme, quiero usar este logo, en un rol distinto para ayudar a seguir mejorando la organización. Pero es todo como jugador”.