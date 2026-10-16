Liga MX: partidos, fechas y horarios de la jornada 12 | Apertura 2026

La Liga MX se acerca a su recta final y cada resultado será fundamental para decidir qué equipos estarán en liguilla y en qué lugar. América, Toluca y Querétaro se encuentran en una lucha cerrada por el liderato general de la clasificación, mientras que Santos Laguna vive una de sus mejores rachas de los últimos años y sueñan con regresar a la ‘Fiesta Grande’. En el duelo estelar, tendremos a Chivas ante Tigres, dos equipos que hace no mucho disputaron una final y hoy se encuentran en situaciones opuestas.

Partidos, fechas y horarios de la Liga MX | Apertura 2026, Jornada 12

Liga MX | Jornada 12, Apertura 2026 Así se jugará la duodécima fecha del campeonato en el futbol mexicano.

Necaxa vs Atlas | viernes 16 de octubre (19:00 horas)

Los ‘Rayos’ son el equipo que acumula más partidos consecutivos sin ganar en la actual campaña. El cuadro hidrocálido no suma tres puntos desde la jornada 2 y están muy cerca de despedirse de cualquier aspiración de liguilla. Mientras tanto, los rojinegros han tenido un paso casi perfecto como visitantes con un saldo de cuatro victorias y sólo una derrota, siendo uno de los mejores equipos en esta condición.

Atlante vs Pumas | viernes 16 de octubre (21:00 horas)

Duelo capitalino en la cancha del Estadio. Atlante y Pumas, dos de los equipos que más han empatado este torneo se enfrentan con muy poco margen de error de cara a la fase final. Los ‘Potros de Hierro’ apenas han ganado un partido en el Azteca desde que regresaron a primera división y necesitan mejorar lo antes posible para aspirar a cosas mejores. Por su parte, Pumas viene de dejar ir la victoria en los minutos finales ante Cruz Azul en la cancha del CU.

Tijuana vs Puebla | viernes 16 de octubre (21:05 horas)

Xolos tiene un bache de cuatro partidos seguidos sim ganar y aunque todavía tiene pendiente su partido de la jornada 7, los rojinegros han caído puestos en la clasificación, peligrando su lugar en la liguilla. De forma similar, ‘La Franja’ tiene tres partidos sin conocer la victoria, por lo que no pueden permitirse dejar ir más puntos en este momento del campeonato.

Santos Laguna vs Querétaro | sábado 17 de octubre (17:00 horas)

El partido que inicia las acciones del sábado se ha convertido inesperadamente en uno de los partidos más esperados del fin de semana. Santos Laguna suma cuatro victorias seguidas y una victoria más lo mete de lleno a la lucha por liguilla luego de un arranque desastroso. Por su parte, los Gallos han sorprendido a propios y extraños, ya que ganar este partido los colocaría como líderes generales de forma provisional y con un partido todavía pendiente por disputar.

Chivas vs Tigres | sábado 17 de octubre (17:07 horas)

Guadalajara viene de empatar en el Clásico Tapatío, pero todavía se mantiene en la carrera por el liderato general. Los rojiblancos han sufrido sus dos derrotas este torneo como locales, por lo que ahora esperan hacerse fuertes y seguir escalando en la clasificación. Mientras tanto, los Tigres hilaron victorias por primera vez este torneo y piensan que aún no es tarde para aspirar a la liguilla de la mano de Víctor Manuel Vucetich.

León vs América | sábado 17 de octubre (19:00 horas)

‘La Fiera’ ha ido de menos a más este torneo y está luciendo como el equipo competitivo al que nos tiene acostumbrados regularmente. Ahora, recibirán al América, que llega como líder general de la clasificación una vez más. El cuadro de Coapa ha recuperado el primer puesto con todo y que tiene un partido pendiente. El cuadro de Guillermo Almada podría asegurar prácticamente su lugar en la liguilla con tres puntos más.

Toluca vs Atlético de San Luis | sábado 17 de octubre (19:00 horas)

Tras perder ante Tigres, los ‘Diablos’ perdieron el liderato general del torneo. Ahora, regresan a casa con el objetivo de hacer lucir su poderosa ofensiva, que ha sido la más productiva hasta el momento con 25 tantos a su favor. El cuadro potosino ha tenido una campaña irregular, pero las posibilidades matemáticas todavía no se han esfumado por completo.

Cruz Azul vs FC Juárez | sábado 17 de octubre (19:00 horas)

Los actuales campeones del futbol mexicano rescataron un empate en los minutos finales de el ‘Clásico de la Obsesión’ ante Pumas. Ahora, están apenas en puestos de liguilla, por lo que no se pueden dar el lujo de dejar ir puntos este fin de semana. Los Bravos necesitan sumar sí o sí para saltar la barrera de uno de los peores torneos cortos en la historia del futbol mexicano.

Monterrey vs Pachuca | domingo 18 de octubre (19:00 horas)

Para el único partido del domingo, los Rayados estarán recibiendo a Pachuca. El cuadro regiomontano ha quedado a deber a pesar de la llegada de Matías Almeyda al equipo. De forma similar, los Tuzos son el único equipo que no ha ganado como local. Sus tres victorias han sido fuera del Estadio Hidalgo.