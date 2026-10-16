La NBA va contra las apuestas: estos son el tipo de jugadas y parlays que prohibirán para esta temporada

NBA La liga de baloncesto pondrá restricciones al mercado de apuestas (NBA/Pexels)

La NBA restringirá el mercado de apuestas la próxima temporada. Las casas de apuestas oficiales no podrán ofrecer ciertos tipos de parlays a sus usuarios.

¿Cómo restringirá las apuestas la NBA?

La NBA comunicó a sus patrocinadores en el negocio de las apuestas nuevas reglas. La liga de baloncesto estadounidense prohibirá que ciertos tipos de apuestas entren en las boletas.

La principal restricción buscar restringir las apuestas under, o “por debajo de”, en las que las personas predicen que un resultado será menor que aquel establecido por la casa de apuestas. Por ejemplo, que un jugador estará menos minutos en cancha de los que se espera.

Se le instruyó a las dos casas de apuestas patrocinadoras, DraftKings y FanDuel, tampoco ofrecer apuestas en quién ganará el saque inicial, jugadores que fallarán ciertos tiros y otras que considera de poca probabilidad pero alta recompensa.

“Existe un balance entre asegurarnos de eliminar tipos de apuestas problemáticas pero a la vez asegurar que no sólo estamos mudando la actividad al mercado negro” dijo el vicepresidente ejecutivo Scott Kaufman-Ross en entrevista con ESPN. Piensa que las nuevas reglas serán efectivas en cumplir este objetivo. Los portavoces de las casas de apuestas patrocinadoras dijeron estar de acuerdo y apoyar a liga con su decisión.

El exjugador de la NFL y exagente del FBI Charles Tillman será el encargado de supervisar la implementación de las nuevas reglas en la liga y un nuevo sistema de IA que detecta anomalías en sitios de apuestas. También se comunicó la contratación de Social Protect, un servicio externo que permitirá a los jugadores borrar mensajes de odio y acoso que reciban a través de sus redes sociales relacionados a apuestas.

Los cambios llegan después de dos casos federales distintos que involucraron a jugadores de la liga, uno siendo Jontay Porter y el otro Terry Rozier.

A Jontay Porter, jugador de la NBA G League, se le encontró culpable de fabricar apuestas para beneficio de personas con las que se encontraba endeudado en 2024. Uno de esto casos se dio cuando Porter, quien jugaba para los Toronto Raptors, abandonó el juego tras tan sólo 3 minutos en un under que resultó en 1.1 millón de dólares en ganancia a una apuesta de 80 mil dólares. Porter se declaró culpable y aguarda su sentencia en libertad condicional. Fue el tercer jugador en la historia en ser vetado permanentemente de la NBA y todas sus categorías.

Algo similar ocurrió en 2025 con Terry Rozier, a quien se le acusó de reducir su tiempo de juego a propósito en a sus partidos con los Charlotte Hornets, pero en aquel caso el jugador negó las acusaciones. Continúa siendo investigado.