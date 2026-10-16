Stefan Milićević recibe suspensión de 24 años por amaño en el tenis

Infracción grave. El castigo que la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis impuso a Stefan Milićević terminará en el 2050.

El serbio Stefan Milićević queda fuera del tenis profesional hasta 2050. La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) suspendió al jugador por 24 años por infracciones graves al Programa Anticorrupción del Tenis, relacionadas con el amaño de partidos y el reclutamiento de otros jugadores.

La sanción incluye además una multa de 70 mil dólares y entró en vigor el 9 de octubre de 2026.

La investigación estableció que Milićević estuvo relacionado con la manipulación de seis encuentros entre 2022 y 2024, cinco de ellos partidos en los que él mismo participó. La ITIA también le imputó intentos por arreglar otros seis encuentros durante el mismo periodo, por lo que el expediente no quedó limitado a actuaciones propias dentro de la cancha.

El caso también incluyó un elemento adicional: Milićević reclutó o intentó reclutar a varios jugadores profesionales para integrarlos a una red de corrupción, y de acuerdo con la ITIA ese proceso derivó en que otros tenistas también amañaran partidos.

El organismo no publicó los nombres de esos jugadores ni especificó qué encuentros estuvieron involucrados, tampoco cantidades de dinero, mecanismos de pago ni mercados de apuestas vinculados al expediente.

¿Quién es Stefan Milićević?

Stefan Milićević de 29 años alcanzó su mejor posición en el ranking mundial en agosto de 2014 siendo el número 1338 en singles. Después de conseguir ese ranking quedó bajo investigación por conductas vinculadas con corrupción deportiva y manipulación de resultados.

Los cargos de la ITIA contemplaron seis partidos arreglados, cinco de ellos con Milićević en competencia, además de otros seis intentos de manipulación. A ello se añadió su participación en el reclutamiento de otros profesionales, lo que amplió el alcance del expediente más allá de los encuentros disputados directamente por el serbio. La agencia clasificó las conductas como infracciones significativas de sus reglas anticorrupción.

Otro factor del proceso fue la falta de cooperación del jugador durante la investigación de 2026. La ITIA realizó siete intentos distintos, mediante diferentes canales, para obtener una respuesta de Milićević, pero el tenista no participó ni colaboró. El 24 de septiembre recibió una Notificación de Delito Grave y tampoco respondió; bajo las reglas y lineamientos de sanciones de la agencia, la suspensión de 24 años y la multa de 70 mil dólares quedaron vigentes a partir del 9 de octubre.

Milićević no podrá jugar, entrenar ni asistir a eventos organizados o autorizados por World Tennis, ATP, WTA, los cuatro Grand Slams o asociaciones nacionales mientras permanezca inhabilitado.

El registro oficial de sanciones de la ITIA establece como fecha de término el 8 de octubre de 2050 cuando tenga 53 años.