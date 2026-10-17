Valeria Juárez logra medalla de bronce en el Mundial Sub-21 de Karate

Mundial de Karate Sub-21. Valeria Juárez sube por segunda vez a un podio mundial de tercer lugar.

La mexicana Valeria Juárez Martínez conquistó la medalla de bronce en kumite durante el Campeonato Mundial Sub-21 de Karate que se celebra en Bielsko-Biala, Polonia.

Juárez sumó su segunda medalla mundialista, tras la obtenida en el Mundial de Karate celebrado en Venecia 2024, donde también conquistó el bronce.

En la disputa por el tercer lugar en la justa de Polonia, la mexicana derrotó a la canadiense Mariana Guerrero en la categoría de +66 kilogramos.

La originaria de San Luis Potosí se consolida con este resultado como una de las mejores representantes de México en el ámbito internacional.

Por su parte, Tomás Acosta Aparicio, originario de Oaxaca, concluyó su participación en la quinta posición de la categoría -57 kilogramos, luego de caer ante el italiano Giuliani Achille.

El quinto lugar de Acosta Aparicio representa otro resultado destacado para la delegación mexicana en una competencia que reúne a jóvenes talentos de diferentes países.