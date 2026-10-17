Eugenio López-Chacarra apunta al título en la India

DP World Tour en la India. Eugenio López-Chacarra esta jugando la mejor temporada de su carrera en el tour europeo. (DP World Tour.)

El español Eugenio López-Chacarra tomó el liderato en el DP World Indian Championship luego de firmar una segunda tarjeta de 67 golpes, también dio un paso importante en su objetivo de liderar el ranking de la ‘Race to Dubai’, superando al actual líder de la temporada, Patrick Reed.

Debido al mal clima que ha imperado en el Delhi Golf Club, Chacarra fue de los pocos golfitas que no pudo concluir la tercera ronda del sábado, apenas pudo jugar 11 hoyos cuando ya llevaba cuatro birdies, libre de bogeys y con eso ya dominaba el liderato con -14 golpes y dos de ventaja sobre el francés Joost Luiten y su connacional Ángel Fidalgo.

El líder actual de la ‘Race to Dubái’ Patrick Reed pasó el corte con apuros y tras 13 hoyos jugados de la tercera ronda el estadounidense suma -6 golpes.

Por su parte, Rory McIlroy alcanzó a jugar 15 hoyos tras la tercera vuelta con +2, situándose con un total de -4 en el torneo, que lo deja sin posibilidad de alcanzar a Chacarra en la lucha por el liderato de la temporada.

Chacarra ex jugador LIV Golf está jugando la mejor temporada de su carrera (dos triunfos, dos segundos puestos, dos terceros y un cuarto) y se siente impulsado para alcanzar el galardón de mejor jugador europeo del año.

Las últimas cuatro ediciones las ha ganado Rory McIlroy y en toda la historia solo lo han logrado dos españoles, Seve Ballesteros y Jon Rahm, ahora el madrileño quiere ser el tercero de su país.

Chacarra logró sus victorias en junio en Países Bajos e Italia, luego estuvo dos meses a la baja y se recuperó en septiembre al ser cuarto lugar en Suiza, tercero en Francia y segundo en España.

Con esos resultados el español acumuló los puntos necesarios para superar en Madrid a Rory McIlroy y situarse segundo, ya con el único objetivo de Patrick Reed en la mira con cuatro torneos puntuables por delante para cerrarlo: India, Corea, Abu Dhabi y Dubái.