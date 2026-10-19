Commanders vs 49’ers: pronóstico, análisis y posibles claves del partido de MNF de la NFL

Commanders vs 49'ers | NFL Washington y San Francisco se miden en el duelo estelar de esta sexta semana de la temporada.

Para cerrar la actividad de la sexta semana de la NFL, los Commanders reciben a uno de los invictos que todavía quedan esta temporada. San Francisco quiere defender su paso perfecto y ser el primero en colocarse 6-0 para mantener el primer lugar en toda la Conferencia Nacional. Por su parte, Washington quiera aprovechar el tropiezo de todos sus rivales divisionales y volver a la pelea por un lugar dentro de los próximos Playoffs.

Continúa la temporada y ya sólo quedan tres equipos invictos en lo que va de la campaña. Los Kansas City Chiefs consiguieron su quinto triunfo al imponerse a Los Angeles Chargers y los Minnesota Vikings tuvieron semana de descanso. Ahora, San Francisco podría ser el primero y único en llegar a los seis triunfos de forma consecutiva para iniciar la temporada, lo que los pondría en la cima de la liga hasta el momento.

Pronóstico del 49’ers vs Commanders | NFL, Semana 6

Triunfo de 49’ers: 77.8%

Triunfo de Commanders: 22.2%

Previa del 49’ers vs Commanders | NFL, Semana 6

El último partido estelar de la semana enfrenta a dos equipos de la Conferencia Nacional con momentos opuestos. San Francisco se mantiene con paso perfecto a pesar de todas las lesiones sufridas. Además, con la derrota de Los Angeles Rams y los Seattle Seahawks esta semana, tienen la oportunidad de seguir ampliando su diferencia en la división oeste.

Por su parte, los Commanders vienen de empatar su duelo ante los New York Giants. Además, todos sus rivales divisionales perdieron este fin de semana. La irregularidad en el este de la Nacional les abre las puertas a Jayden Daniels y compañía, quienes quieren regresar a los Playoffs. Un triunfo esta noche los pondría por encima de Cowboys y Eagles, empatando en récord con los ‘Gigantes’.

San Francisco ha dominado esta rivalidad en los años recientes ganando tres de sus últimos cuatro enfrentamientos directos, el más reciente en la semana 14 de la temporada 2023, cuando se impusieron con marcador de 27-10.

Posibles claves del 49’ers vs Commanders | NFL, Semana 6

El equipo de Kyle Shanahan llega como una de las ofensivas más eficientes de toda la NFL. El cuadro del oeste suma más de 30 puntos por partido en promedio. Además, han sido los mejores cuando se trata de conseguir el primer down en tercera oportunidad y los más efectivos cuando llegan a la zona roja. Brock Purdy ha jugado con el nivel más alto de los quarterbacks hasta el momento con 13 pases de anotación.

Para Washington será fundamental alentar a esta unidad que cuenta con un gran nivel en este momento, frenando principalmente el juego terrestre con Christian McCaffrey y buscando capturas contra Purdy. Las defensivas de Dan Quinn suelen caracterizarse por ser fuertes presionando y generando intercambios de balón.

Del lado de la ofensiva, el equipo necesitará lo mejor de Jayden Daniels como jugador polifacético. El quarterback regresó la semana pasada y volví a demostrar de lo que es capaz corriendo y lanzado el balón. Además, será importante que mantengan ofensivas sostenidas para ganar en el tiempo de posesión si esperan aspirar a la victoria.