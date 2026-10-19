Portugal castiga a Cristiano Ronaldo: esta será su sanción y multa tras haber abandonado la concentración en la pasada Fecha FIFA

Cristiano Ronaldo El jugador portugués ha sido suspendido de su selección. (EFE)

Cristiano Ronaldo ha sido suspendido de la Selección de Portugal. El castigo corresponde a su abandono durante una concentración de su equipo.

¿Por qué se multó a Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la selección portuguesa cuando el equipo se encontraba en Dinamarca. Esto tras un partido de los lusos contra Noruega en el que Ronaldo permaneció en la banca durante todo el enfrentamiento.

Esto llevó a que el jugador impusiera condiciones para su regreso, las cuales incluían que el entrenador, Jorge Jesus, elogiara su compromiso al equipo y se disculpara por no ingresarlo al campo de juego en el partido contra Noruega a pesar de que le ordenó calentar treinta minutos.

¿Qué sanción se le impuso a Cristiano Ronaldo?

El jugador fue suspendido 30 días y deberá pagar una multa de 255 euros. La sanción corresponde al párrafo 1, artículo 160 del Reglamento Disciplinar de la Federación Portuguesa de Futbol (RDFPF).

Ronaldo enfrentaba una sanción de hasta seis meses suspendido y una multa mayor, pero al final se determinó que la penalización mínima era suficiente.

La regulación indica que “cualquier jugador que, habiendo sido convocado formalmente, abandona sin justificación o falla en reportarse a un entrenamiento, partido o cualquier actividad de los equipos nacionales o relacionada a la representación de la FPF o Portugal, será suspendido entre uno y seis meses y, adicionalmente, si el jugador es profesional, con una multa entre 5 y 10 unidades de cuenta [cada unidad correspondiente a 102 euros]”.