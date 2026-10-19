Manchester City sufriría reducción de puntos tras incumplimiento de normas financieras y descendería hasta por dos temporadas

Manchester City El equipo del Manchester City saliendo a calentar durante su partido más reciente de Premier League ante el Ipswich Town en el Etihad Stadium. (RYAN JENKINSON/EFE)

Hace unas semanas, el Manchester City fue encontrado culpable de 114 de 115 cargos que los señalaban de incumplimiento de normas financieras en las últimas décadas. Ahora, mientras continúa la investigación y las apelaciones, se estima que el equipo “ciudadano” tendría una sanción de reducción de puntos sin precedentes en la historia del futbol inglés, lo que lo mantendría en la segunda división por al menos dos temporadas.

Sanción al Manchester City: se espera que les quiten puntos y enfrenten el descenso

De acuerdo con información del Mail Sports de Inglaterra, el castigo que enfrentará el equipo será una reducción masiva de puntos y una multa económica, con lo que quedarían en el último lugar de la Premier League y terminarían descendiendo a la Championship, torneo de segunda división del futbol inglés, la opción de desafiliarlos o descenderlos hasta la cuarta división quedó descartada, aunque también se valoró como posible afectación.

También señala que la intención de la Premier League es que el castigo se anuncie antes de la apelación que se encuentra realizando el club, por lo que las medidas definitivas podrían hacerse oficiales antes del mes de enero de 2027, lo que deja al equipo sin posibilidades de optar por el título de esta temporada.

De esta manera, también quedarán fuera de competiciones oficiales de UEFA como la Champions League, Europa League, Mundial de Clubes y Copa Intercontinental.

¿De qué se le acusa al Manchester City?

Las acusaciones contra el Manchester City por presuntas irregularidades financieras abarcan nueve temporadas, de 2009-2010 a 2017-2018.

De acuerdo con la Premier League, una comisión independiente determinó que el club incumplió las normas financieras al utilizar acuerdos comerciales considerados simulados con patrocinadores para inflar artificialmente sus ingresos y reducir sus gastos.

Según la resolución publicada por la liga el 29 de septiembre de 2026, estas operaciones habrían alterado sus cuentas en más de 900 millones de libras esterlinas, con el propósito de aparentar que cumplía los límites de gasto. La comisión también concluyó que el equipo presentó información financiera incorrecta y ocultó la situación real de sus finanzas a sus auditores y a los organismos reguladores.

El caso también incluye infracciones relacionadas con los límites de gasto de la Premier League y las reglas de juego limpio financiero de la UEFA, así como incumplimientos en la obligación de colaborar con la investigación, que comenzó en diciembre de 2018.

Sin embargo, el proceso todavía no concluye. el Manchester City negó haber cometido irregularidades y presentó una apelación el 2 de octubre de 2026 para impugnar la resolución. Por ahora, la Premier League no ha anunciado las sanciones definitivas, que se determinarán en una etapa posterior del procedimiento.