¡Dónde están perros!: Los Perros del Mal en WWE RAW ¿dónde y a qué hora ver?

Los Perros del Mal en WWE RAW. La facción estará haciéndose presente desde la Pechanga Arena en San Diego, California para defender sus campeonatos de tercias de AAA.

Los Perros del Mal, la facción fundada por el fallecido luchador El Hijo del Perro Aguayo en 2004, estará haciendo su aparición en el show semanal de los lunes de la WWE, Monday Night RAW en la Pechanga Arena de San Diego, California.

El equipo que ahora está integrado por Daga, Berto, Ángel Garza y Karmen Petrovic defenderán sus títulos de tríos de la AAA, ganados en Triplemanía XXXIV desde Las Vegas, en donde derrotaron a la tercia Psycho Circus, haciéndose con el oro.

Ahora, “La Jauría” tendrá la misión de impresionar al público californiano y salir con la victoria al enfrentar a los luchadores, también de AAA; La Parka, Mr. Iguana y Psycho Clown.

¿Dónde ver a Los Perros del Mal en Monday Night RAW?

La función de esta noche podrá verse a través de Netflix, empresa encargada de llevar las transmisiones de la WWE. Desde la plataforma se pueden ver las repeticiones de los shows semanales RAW, los lunes y Smackdown los viernes. Ambos shows inician generalmente a las 18:00 horas, tiempo de México, pero pueden variar, dependiendo desde el lugar que se estén llevando a cabo.

En el caso de esta noche, al ser un show grabado desde Estados Unidos, el horario correrá de manera común, empezando a las 18:00 horas y terminando alrededor de las 20:30 horas al contar con un horario flexible dentro de la plataforma roja.

Sin embargo, el enfrentamiento por los títulos de tríos de AAA será una dark match, término que se utiliza para describir las luchas que se realizan exclusivamente para el público presente y que no forman parte de la transmisión televisiva.

Cartelera de Monday Night RAW de este 19 de octubre

Luchas televisadas en Monday Night RAW:

Penta vs. Bron Breakker: lucha individual.

Joe Hendry vs. JD McDonagh: lucha individual.

Roman Reigns y Sami Zayn: careo entre los campeones mundiales rumbo a Crown Jewel 2026.

Luchas especiales no televisadas (Dark Matches):

Los Perros del Mal (Daga, Ángel y Berto) vs. Psycho Clown, Mr. Iguana y La Parka: combate por el Campeonato Mundial de Tríos de AAA, actualmente en poder de Los Perros del Mal.

Sami Zayn (c) vs. Cody Rhodes: combate por el Campeonato Indiscutido de WWE.

¿Qué campeonato defenderán Los Perros del Mal en Monday Night RAW?

La Jauría estará defendiendo sus campeonatos de tercias de AAA contra La Parka, Mr. Iguana y Psycho Clown, mismos que ganaron al derrotar al equipo Psycho Circus, conformado por Murder Clown, Dave the Clown y Panic Clown en Triplemania XXXIV en la primera noche del evento el pasado 11 de septiembre en Las Vegas.

Ahora, será responsabilidad de Daga, Berto y Ángel Garza, hacer valer el peso del legado en sus espaldas y tener una defensa exitosa en San Diego, misma que antecede al evento Héroes Inmortales de Lucha Libre AAA, en donde Los Perros se enfrentarán también a Psycho Clown y a La Parka, pero con la adición del Niño Hamburguesa buscando hacerse con el oro de tercias desde el Juan de la Barrera.