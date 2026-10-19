Superclásico estudiantil:Se impone Pumas CU ante Águilas Blancas en gran oda a los Cóndores de la UNAM

entre goyas y huélums, Pumas consigue su sexta victoria (Iván Guevara Ramírez)

Los felinos de la Ciudad Universitaria desplumaron a las Águilas Blancas del Politécnico Nacional al marcar un 24-6 en el marcador del Estadio Olímpico Universitario. En casa y enfundados en los míticos colores de los Cóndores de la Universidad Nacional, que representaron a la máxima casa de estudios entre los años 1970 y 1997, los Pumas CU marcaron la Semana 7, en la Conferencia de los 14 Grandes de Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano, con una victoria más y una auténtica oda al deporte universitario en el marco de los 475 años de la fundación de la Universidad de México.

Pumas CU emerge con una victoria más y una auténtica oda al deporte universitario en el marco de los 475 años de la fundación de la Universidad de México (Iván Guevara Ramírez)

EN LA PIEL DEL CÓNDOR

“Cuando supimos que nos íbamos a vestir de Cóndores, el headcoach aprovechó para contarnos su historia, para representarlos de manera digna. Jugamos como si fuéramos ellos, los revivimos en el Estadio Olímpico y es una sensación indescriptible. También fue una motivación dedicarle este partido al exintegrante de Pumas CU, Julio García Cabrera, quien falleció la semana pasada”, manifestó Hussein Santillán, corredor. Así emergieron los once de la Universidad, con un salto sobre el máximo emparrillado del pedregal de San Ángel, para conmemorar, además, 90 años de rivalidad entre la UNAM y el IPN, el superclásico en el futbol americano estudiantil, una historia bien entintada en los annales universitarios desde el 17 de octubre de 1936.

Pumas CU emerge con una victoria más y una auténtica oda al deporte universitario en el marco de los 475 años de la fundación de la Universidad de México (Iván Guevara Ramírez)

En los ritos previos al encuentro, como antesala del volado que habría de marcar el inicio de la justa, las autoridades deportivas y universitarias, además de algunos invitados especiales, se encontraron en el centro del campo, ahí Alejandro Fernández Varela Jiménez, director general del Deporte Universitario de la UNAM, al frente de la representatividad auriazul, y Aaron Carlos Fuentes Ambriz, por parte del IPN, hicieron entrega de algunos reconocimientos y emblemas que habrán de dejar constancia material de este encuentro.

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EL DUELO

Ya con el ovoide en el aire, la Universidad Nacional rompió el cero en el tablero y elevó a los Pumas 3-0, con un gol de campo del pateador Emiliano Zamora. Para el segundo cuarto, el mariscal de campo Leonardo Garza completó un envió en manos de Jahdiel Ponce, el receptor abierto clavó un tanto más en zona de anotación, para poner el 10-0, con el extra bueno Zamora.

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Gorras, sombreros y gafas fuera en un solemne entremés cuando al medio el Olímpico se dispuso a recordar al headcoach de los Cóndores, Manuel Neri, legendario jugador y luego entrenador unamita que falleciera en marzo pasado, con sus cenizas en manos el excóndor, Alejandro Pérez Inclán, y la sobrina nieta del coach Neri, Dora Luz Castelán Neri, fueron acompañados por otros exjugadores y colegas del emparrillado como Diego García Miravete, Antonio Maldonado y Tapia y António César Miguel Lara, en una vuelta olímpica sobre la pista de tartán del Estadio Universitario. Al centro del campo, acompasando la procesión, la Banda de marcha de la Facultad de Música de la UNAM sumó sus alientos para atizar el momento y extender el adiós de este magno recinto a un ilustre hijo.

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En medio del homenaje, Dora Luz Castelán recordó algunas de las palabras del coach Neri: “Rendirse no es opción. Siempre hay que trabajar en equipo. Mi tío Manuel Neri resaltaba mucho eso, además de la unión y disciplina. Todo lo que hizo fue para poner muy en alto el nombre de la Universidad Nacional”, estableció frente a casi 40 mil silenciosos asistentes.

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Vuelven los atletas a la arena para el tercer cuarto y Pumas amplía su ventaja cuando Julio César Hernández, fullback, recibe un aéreo de Leonardo Garza. Zamora aporta aporta un extra bueno y la pizarra pinta el 17-0.

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Hussein Santillán apareció ya en el último cuarto, el corredor del Pedregal, entró a las diagonales con un acarreo y lleva el marcador, irremediablemente auriazul, al 24-0 con el fino extra de Emiliano Zamora. A continuación, las Águilas Blancas descontaron con anotación por la vía terrestre, a cargo del receptor abierto Axel Aguilar, en una jugada reversible. Le sigue un intento fallido de conversión doble y el marcador sentencia 24-6.

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La victoria sobre el Politécnico mantiene al equipo del Pedregal en lo alto de la clasificación general en la Conferencia de los 14 Grandes, con marca de seis triunfos por una derrota (6-1). “Abrimos el tercer tercio de la temporada ganando, tiene que ser un cierre muy bueno para cumplir nuestro objetivo que es llegar en buen momento a playoffs. Agradecemos mucho a la afición de nuestros Pumas, son la mejor afición del futbol americano estudiantil en México”, indicó César Belmonte, entrenador en jefe de la UNAM.

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Pumas encarará a los Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla, el próximo sábado 24 de octubre a las 12:00 horas. En tanto, los Pumas Acatlán cayeron en su casa por 9-21, ante las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, peso a ello permanecen en la parte alta del Grupo Centro, de la Conferencia Nacional, segunda categoría de la Liga Mayor de ONEFA, con marca de cinco triunfos y una derrota.

Pumas CU emerge con una victoria más y una auténtica oda al deporte universitario en el marco de los 475 años de la fundación de la Universidad de México (Iván Guevara Ramírez)

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