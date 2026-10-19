¿Paxon Ruffin es mexicano? Lo que se sabe de la joya de 16 años de Rayados en Liga MX

Paxon Ruffin, jugador de Rayados. Paxon Ruffin, del Monterrey, durante el partido de la jornada 12 entre Monterrey y Pachuca, correspondiente al Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Varonil, en el Estadio BBVA Bancomer, el 18 de octubre de 2026 en Monterrey, Nuevo León, México. (MexSport)

Los Rayados de Monterrey encontraron una nueva promesa en sus fuerzas básicas, luego de que el entrenador Matías Almeyda debutara a Paxon Levi Ruffin Tamez, de apenas 16 años, durante la victoria por 2-1 frente a Pachuca, disputada el pasado domingo 18 de octubre en el Estadio BBVA.

El juvenil ingresó al terreno de juego en sustitución de Jesús Manuel “Tecatito” Corona, convirtiéndose en el futbolista más joven en debutar con el conjunto regiomontano durante la era de los torneos cortos. Sin embargo, su aparición también generó interrogantes sobre su nacionalidad, debido a que ha formado parte de las selecciones juveniles de México y Estados Unidos, países que podrían contar con sus servicios a nivel mayor.

¿Paxon Ruffin es mexicano o estadounidense?

Aunque forma parte de las fuerzas básicas de Rayados y ha representado a la Selección Mexicana, Paxon Ruffin nació el 28 de enero de 2010 en Florida, Estados Unidos, por lo que cuenta con la nacionalidad estadounidense de nacimiento.

Sin embargo, el futbolista también posee la nacionalidad mexicana gracias a su ascendencia familiar, situación que le permite representar a cualquiera de las dos selecciones.

Hasta el momento, el mediocampista ha participado en distintas convocatorias de ambos países, por lo que todavía no existe una decisión definitiva sobre cuál representará durante su carrera internacional con selecciones mayores.

Estos son algunos datos del juvenil de Monterrey:

Nombre completo: Paxon Levi Ruffin Tamez.

Paxon Levi Ruffin Tamez. Fecha de nacimiento: 28 de enero de 2010.

28 de enero de 2010. Edad: 16 años.

16 años. Lugar de nacimiento: Florida, Estados Unidos.

Florida, Estados Unidos. Nacionalidad: mexicana y estadounidense.

mexicana y estadounidense. Equipo actual: Rayados de Monterrey.

Rayados de Monterrey. Posición: mediocampista ofensivo y extremo.

mediocampista ofensivo y extremo. Número de camiseta en su debut: 244.

244. Perfil futbolístico: destaca por su velocidad, regate y capacidad para generar oportunidades ofensivas.

¿Quién es Paxon Ruffin y cómo llegó a Rayados de Monterrey?

La trayectoria de Paxon Ruffin comenzó en Estados Unidos, donde formó parte de la Florida Elite Soccer Academy y posteriormente del programa de formación Silva Select, instituciones dedicadas al desarrollo de jóvenes futbolistas.

Sus habilidades lo llevaron a continuar su preparación en Europa, donde pasó por la academia del VVV-Venlo de Países Bajos, antes de incorporarse a las fuerzas básicas de Rayados de Monterrey.

Durante su etapa en el conjunto regiomontano, Ruffin comenzó a destacar por su capacidad para generar jugadas ofensivas, así como por su habilidad para desempeñarse tanto en el mediocampo como por las bandas.

Uno de sus principales logros llegó durante el Clausura 2026, cuando contribuyó a la conquista del campeonato Sub-15 de Rayados. En las semifinales de aquel torneo, anotó el gol con el que Monterrey derrotó por 1-0 a Pachuca, mientras que durante la final frente a Toluca participó en la jugada que terminó en el segundo tanto de su equipo.

Su desarrollo también despertó el interés del futbol europeo, pues durante el verano de 2026 realizó una prueba de aproximadamente dos semanas con el Benfica de Portugal.

¿Paxon Ruffin jugará para la Selección Mexicana o Estados Unidos?

La doble nacionalidad de Ruffin le ha permitido participar en las categorías inferiores de México y Estados Unidos, donde ha conseguido actuaciones destacadas durante los últimos años.

En agosto de 2025, el mediocampista formó parte de la Selección Mexicana Sub-15 que conquistó el Campeonato de Concacaf, después de derrotar por 5-0 a Estados Unidos en la final disputada en Costa Rica.

Durante aquel certamen, Ruffin tuvo participaciones importantes, incluida una anotación frente a Honduras durante la fase de grupos y otra contra Costa Rica en semifinales.

Posteriormente, en marzo de 2026, fue convocado por el entrenador Yasser Corona para representar a México en el Torneo de Montaigu, celebrado en Francia.

Estados Unidos también ha mostrado interés en incorporarlo a su proyecto de selecciones juveniles. En septiembre y octubre de 2026, Ruffin participó con el combinado estadounidense Sub-17 en una serie de encuentros internacionales celebrados en España, donde incluso anotó un gol frente a Países Bajos.

Por ahora, sus participaciones en categorías juveniles no significan que haya comprometido definitivamente su futuro internacional con alguna de las dos selecciones mayores, por lo que ambos países todavía podrían convocarlo.