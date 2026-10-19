Resumen WWE RAW: Penta confronta a Roman Reigns ¿Se viene la revancha?

WWE RAW Ciudad de México Contará con la lucha entre Penta y Roman Reigns como evento principal.

El luchador mexicano, Penta El Zero Miedo volvió a robarse los reflectores durante la función de Monday Night RAW este lunes 19 de octubre desde la Pechanga Arena en de San Diego, California, luego de confrontar a los actuales campeones mundiales de la empresa, Sami Zayn y Roman Reigns, mientras ambos discutían sobre qué cinturón cuenta con más prestigio.

¿Qué pasó entre Penta y Roman Reigns en WWE RAW?

Roman Reigns regresó al programa de la marca roja después de retener su Campeonato Mundial de Peso Pesado frente a LA Knight en Money in the Bank. Sin embargo, su aparición fue interrumpida por Sami Zayn, actual Campeón Indiscutido de WWE, con quien discutió sobre la importancia de ambos cinturones antes de su enfrentamiento en Crown Jewel.

Cuando Reigns abandonaba el cuadrilátero, Penta apareció con el maletín de Money in the Bank y se encaró con el Jefe Tribal, recordándole que posee un contrato que puede utilizar para disputar un campeonato mundial. Posteriormente, el mexicano subió al ring y realizó su característica señal de Cero Miedo frente a Sami Zayn, dejando claro que ambos están entre sus posibles objetivos.

La confrontación ha generado expectativas entre los aficionados mexicanos debido a que Penta y Roman Reigns ya se enfrentaron el 14 de septiembre, cuando WWE regresó a la Arena Ciudad de México después de 15 años de ausencia.

En aquella ocasión, el luchador de Ecatepec estuvo cerca de convertirse en campeón mundial tras conectar movimientos como el Mexican Destroyer y el Penta Driver. Sin embargo, Reigns consiguió recuperarse y asegurar la victoria mediante un Superman Punch seguido de su característica Spear.

Tras ganar el maletín de Money in the Bank el pasado 10 de octubre, Penta tiene una nueva oportunidad para conquistar un campeonato mundial, sin necesidad de ganar otro combate para convertirse en retador.

The POWER that Penta holds!! 💼 @PENTAELZEROM https://t.co/ffj7E81r59 — WWE (@WWE) October 20, 2026

Penta continúa con buena racha y derrota a Bron Breakker mientras se dirige hacia el título mundial

Además de su confrontación con Reigns y Zayn, Penta consiguió una importante victoria frente a Bron Breakker, integrante de The Vision, en un combate donde ambos intercambiaron movimientos de alto impacto y estuvieron cerca de conseguir la cuenta de tres.

Durante los momentos finales, Austin Theory y Maxxine Dupri intervinieron para favorecer a Breakker. Sin embargo, Je’Von Evans apareció para equilibrar las condiciones y golpeó a Bron con el maletín de Money in the Bank, permitiendo que Penta aplicara su Mexican Destroyer y consiguiera la victoria.

El resultado mantiene al mexicano como uno de los protagonistas de RAW, mientras su rivalidad con The Vision continúa desarrollándose y crece la expectativa sobre cuándo decidirá utilizar su contrato.

Resultados de WWE RAW del 19 de octubre de 2026

Además de la victoria de Penta y las confrontaciones por los campeonatos mundiales, el programa contó con distintas luchas y acontecimientos que marcaron el rumbo de las rivalidades de WWE.

Estos fueron los principales resultados:

Penta derrotó a Bron Breakker, con la intervención de Je’Von Evans.

con la intervención de Je’Von Evans. IYO SKY y Chelsea Green derrotaron a Raquel Rodriguez y Roxanne Perez, integrantes de The Judgment Day.

integrantes de The Judgment Day. JD McDonagh derrotó a Joe Hendry, después de recibir ayuda de Dominik Mysterio.

después de recibir ayuda de Dominik Mysterio. Lola Vice derrotó a Lyra Valkyria, luego de una intervención de Bayley.

luego de una intervención de Bayley. Chad Gable derrotó a Rey Mysterio y Dragon Lee, reteniendo el Campeonato Intercontinental de WWE.

reteniendo el Campeonato Intercontinental de WWE. Ethan Page atacó a Chad Gable, mientras Colin Cassady intervino contra Dragon Lee y Rey Mysterio después de la lucha titular.

Por otra parte, Roman Reigns protagonizó los momentos finales del programa cuando regresó para auxiliar a The Bloodline durante una confrontación contra The 946. El Jefe Tribal consiguió repeler a sus adversarios junto con The Usos y Solo Sikoa, dejando abierta la posibilidad de una nueva lucha entre ambas agrupaciones.