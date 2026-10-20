15 años después EA Sports lo hace posible: regresa Fight Night, la franquicia de videojuegos de boxeo

Fight Night de EA Sports regresa. La franquicia de videojuegos de boxeo que había tenido su última entrega hace 15 años regresará, anunció la desarrolladora EA Sports. (Pexels, @EASPORTSFN/X)

Los aficionados al boxeo recibieron una de las noticias más esperadas de la industria de los videojuegos, luego de que EA Sports anunciara oficialmente el regreso de Fight Night, la emblemática franquicia de simulación de boxeo que permaneció inactiva durante 15 años, desde el lanzamiento de Fight Night Champion en marzo de 2011.

EA Sports confirma el regreso de Fight Night después de 15 años

A través de sus redes sociales, Electronic Arts compartió este martes 20 de octubre una imagen de unos guantes de boxeo colgados sobre un cuadrilátero, acompañada por la frase The Fight Is Never Over (La pelea nunca termina), con la que confirmó que la saga tendrá una nueva etapa después de más de una década de especulaciones.

Mediante una publicación en la cuenta oficial de EA Sports Fight Night en X, anteriormente Twitter, la compañía estadounidense anunció que la franquicia regresará después de permanecer ausente durante tres generaciones de consolas de videojuegos.

“A todos los que permanecieron en nuestra esquina: Fight Night está de regreso”.

Expresó la desarrolladora en su mensaje, acompañado por una ilustración que muestra unos guantes rojos colgados sobre un ring vacío.

El anuncio también fue compartido por las cuentas principales de EA Sports y Electronic Arts, confirmando el regreso de una de las series deportivas más reconocidas de la compañía, cuya última entrega llegó a PlayStation 3 y Xbox 360 hace 15 años.

To everyone who stayed in our corner: Fight Night is coming back. 🥊♥️ #FightNight https://t.co/THPwtB7hTC — EA SPORTS Fight Night (@EASPORTSFN) October 20, 2026

¿Cuándo saldrá el nuevo Fight Night y para qué consolas estará disponible?

Aunque Electronic Arts confirmó que Fight Night volverá a los videojuegos, todavía no existe una fecha oficial de lanzamiento, por lo que se desconoce si su nueva entrega estará disponible durante 2027 o en años posteriores. Tampoco se han confirmado las plataformas compatibles, por lo que la posibilidad de que llegue a PlayStation 5, Xbox Series X|S, computadoras o futuras consolas permanece sin un anuncio oficial.

La historia de Fight Night: ¿Por qué dejó de producirse en 2011?

La franquicia Fight Night comenzó en 2004 como sucesora de Knockout Kings, otra serie de videojuegos de boxeo desarrollada por Electronic Arts durante la década de 1990 y principios de los 2000.

Desde su primera entrega, la saga se caracterizó por ofrecer combates con boxeadores profesionales y leyendas del deporte, además de introducir sistemas de control que permitían ejecutar golpes, esquivas y movimientos mediante las palancas analógicas de los controles.

Entre 2004 y 2011, EA Sports publicó cinco videojuegos principales:

Fight Night 2004: primera entrega de la franquicia, con un sistema de golpes mediante controles analógicos.

primera entrega de la franquicia, con un sistema de golpes mediante controles analógicos. Fight Night Round 2 (2005): incorporó mejoras gráficas y nuevas mecánicas para representar el desgaste físico de los peleadores.

incorporó mejoras gráficas y nuevas mecánicas para representar el desgaste físico de los peleadores. Fight Night Round 3 (2006): destacó por su evolución visual y la participación de Óscar de la Hoya, Muhammad Ali y otras figuras del boxeo.

destacó por su evolución visual y la participación de Óscar de la Hoya, Muhammad Ali y otras figuras del boxeo. Fight Night Round 4 (2009): introdujo un sistema de físicas más avanzado y permitió enfrentar a leyendas como Mike Tyson y Muhammad Ali.

introdujo un sistema de físicas más avanzado y permitió enfrentar a leyendas como Mike Tyson y Muhammad Ali. Fight Night Champion (2011): última entrega de la franquicia, recordada por su modo historia protagonizado por el boxeador ficticio Andre Bishop.

Precisamente, Fight Night Champion se convirtió en uno de los títulos más recordados de la serie debido a su representación de la violencia del boxeo, su sistema de golpes y su narrativa cinematográfica.

El videojuego también contó con más de 50 pugilistas profesionales, entre ellos Mike Tyson, Muhammad Ali, Manny Pacquiao y Miguel Cotto, además de una modalidad que permitía construir la trayectoria de un boxeador desde sus primeros enfrentamientos hasta conquistar campeonatos mundiales.

Después de su lanzamiento, Electronic Arts decidió concentrar sus esfuerzos en la franquicia EA Sports UFC, dedicada a las artes marciales mixtas, que tuvo su primera entrega en 2014 y continuó desarrollándose durante los siguientes años.

Entre los factores que dificultaron el regreso de Fight Night también se encuentran los costos de negociación para utilizar la imagen de boxeadores profesionales, debido a que, a diferencia de otras disciplinas deportivas, el boxeo no cuenta con una única organización que represente comercialmente a todos sus principales atletas.