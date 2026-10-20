Paola Espinosa explota contra Rommel Pacheco en CONADE y lo compara con Ana Gabriela Guevara

Paola Espinosa critica la gestión de Rommel Pacheco al frente de la CONADE. Esto a través de un comunicado en redes sociales, donde la diputada señala las falencias de su gestión. (Cuartoscuro)

La ex clavadista y actual diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), Paola Espinosa, arremetió contra Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), al considerar que su administración reproduce las mismas prácticas que caracterizaron la gestión de Ana Gabriela Guevara, principalmente en el manejo de recursos públicos y la atención a los deportistas mexicanos.

Paola Espinosa compara a Rommel Pacheco con Ana Gabriela Guevara: ¿De qué lo acusa?

Mediante un comunicado difundido este martes 20 de octubre, la doble medallista olímpica cuestionó el incremento en los presupuestos destinados a competencias nacionales, los criterios para distribuir becas deportivas y las contradicciones entre la CONADE y el Comité Olímpico Mexicano (COM) sobre el financiamiento de la delegación que participará en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Uno de los principales cuestionamientos de Espinosa está relacionado con el incremento en los recursos destinados a la organización de la Olimpiada Nacional, cuyo costo, según las cifras expuestas por la legisladora, pasó de 150 millones de pesos durante la administración de Ana Gabriela Guevara a 350 millones bajo la gestión de Rommel Pacheco.

La diputada exigió transparentar los presupuestos, explicar los criterios utilizados para contratar proveedores y aclarar la participación de empresarios que, de acuerdo con sus señalamientos, también estuvieron relacionados con la organización de competencias durante la administración anterior.

Además, criticó que la dependencia destine recursos a eventos justificados por su impacto en el turismo, la seguridad y la prevención de adicciones, mientras persisten necesidades de preparación técnica y acompañamiento especializado para los atletas.

Becas deportivas de CONADE: Paola Espinosa cuestiona los apoyos a los atletas mexicanos

La también exclavadista olímpica puso en duda los criterios utilizados por la CONADE para distribuir las becas económicas entre los deportistas de alto rendimiento, al recordar que durante la administración de Ana Gabriela Guevara existieron controversias por la reducción o suspensión de apoyos a determinados atletas.

Espinosa cuestionó que actualmente existan jóvenes deportistas sin becas, mientras figuras consolidadas como Alejandra Zavala, Mariana Arceo y Paola Longoria continúan recibiendo apoyos económicos que, desde su perspectiva, deberían evaluarse de acuerdo con sus resultados y méritos deportivos.

Dakar 2026: la polémica por los 11 millones de pesos que enfrentó a CONADE y al Comité Olímpico Mexicano

Otro de los principales señalamientos de Paola Espinosa estuvo relacionado con la controversia entre la CONADE y el Comité Olímpico Mexicano por los más de 11 millones de pesos solicitados para financiar la participación de México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se celebrarán en Senegal del 31 de octubre al 13 de noviembre.

De acuerdo con la información citada por la diputada, el subdirector de Calidad para el Deporte de la CONADE, Luis Rivera, informó al COM el pasado 2 de octubre que los recursos no habían sido autorizados por la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, posteriormente Rommel Pacheco aseguró a través de sus redes sociales que existía suficiencia presupuestaria para cubrir las necesidades de la delegación.

Espinosa también cuestionó la propuesta difundida el 19 de octubre para entregar directamente a los atletas, mediante becas distribuidas durante 12 meses, los recursos solicitados para Dakar. Según la legisladora, una parte de ese presupuesto corresponde a compromisos con el Comité Olímpico Internacional (COI), por lo que pidió aclarar la viabilidad administrativa de modificar el mecanismo de financiamiento.

El enfrentamiento se produce a pocos días del inicio de la justa juvenil, después de que la presidenta del COM, María José Alcalá, reconociera que fue necesario realizar ajustes en el personal de apoyo de la delegación mexicana ante las dificultades presupuestarias.

Paola Espinosa acusa a Rommel Pacheco de utilizar CONADE para promoción personal

Además de los cuestionamientos económicos, Paola Espinosa señaló un presunto uso de la estructura de Comunicación Social de la CONADE para favorecer la imagen de Rommel Pacheco mediante contenidos difundidos en sus redes sociales personales.

La legisladora también sostuvo que supuestamente se solicita a los deportistas publicar mensajes de agradecimiento dirigidos al funcionario, en lugar de reconocer institucionalmente los apoyos otorgados mediante recursos públicos.

Asimismo, expresó preocupación por los recientes cambios administrativos dentro de la dependencia, particularmente por el nombramiento de un fisioterapeuta para ocupar una responsabilidad directiva, decisión sobre la que solicitó aclarar los criterios profesionales utilizados.

Finalmente, la ex clavadista insistió en que los recursos públicos destinados al deporte no deben convertirse en instrumentos de promoción personal y exigió que la CONADE garantice transparencia, responsabilidad presupuestal y apego a la ley.

“El deporte mexicano necesita recursos bien administrados, preparación y resultados”.

Sostuvo Espinosa en su pronunciamiento, al reiterar que los atletas deben ocupar el lugar prioritario dentro de las decisiones del organismo deportivo.