FC Juárez vs Atlante: a qué hora juegan, dónde ver y alineaciones probables del partido de la Liga MX

FC JUárez vs Atlante. Encuentro referente a la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. (@fcjuarezoficial, @Atlante/X)

En un encuentro de entresemana referente a la Jornada 13, los Bravos de Juárez estarán recibiendo a los Potros de Hierro del Atlante, en un partido que puede significar salir de los últimos puestos para el Atlante o conseguir su segunda victoria para los de la frontera, que solo cuentan con cuatro puntos a causa de una sola victoria y un empate.

¿Cómo llegan FC Juárez y Atlante a su encuentro?

FC Juárez, lugar 18 y Atlante, lugar 16; son ahora mismo dos de los últimos tres equipos dentro del Apertura 2026 de la Liga MX, solo siendo separados por Necaxa, quien ocupa el puesto 17 del torneo. El conjunto de Chihuahua solo cuenta con una victoria y un empate, sumando 10 derrotas en los 12 partidos disputados. Atlante, se aleja de ellos por apenas 7 puntos, sumando 11 gracias a dos victorias, cinco empates y cinco derrotas.

FC Juárez es ahora el rival más débil dentro de la Primera División Mexicana, siendo el más goleado y el menos goleador, teniendo ocho tantos a favor y 31 en contra, sumando un total de -23 en la cuenta de la diferencia de goles. Atlante por su lado ha logrado generar más peligro a sus rivales, pero también cuenta con una diferencia de goles negativa de -6, gracias a 13 dianas anotadas y 19 encajadas.

Con cinco encuentros por disputar, ambos conjuntos aún pueden aspirar a meterse a la fiesta grande del fútbol mexicano, sin embargo, esa posibilidad pinta complicada, pues tendrían tanto que ganar sus siguientes compromisos, incluido este de Jornada 13 y esperar una combinación favorable que permita que con apenas 19 puntos para Juárez o 26 para el Atlante, puedan situarse entre los ocho primeros de la tabla. En caso de que el Atlante pierda este compromiso, sería el primer eliminado del torneo a falta de cuatro fechas.

¿A qué hora y dónde ver FC Juárez vs Atlante?

Fecha: martes 20 de octubre de 2026.

martes 20 de octubre de 2026. Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México.

19:00 horas, tiempo del centro de México. Estadio: Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua.

Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua. Televisión abierta: Azteca 7.

Azteca 7. Televisión de paga: FOX.

FOX. Streaming: FOX One, además del sitio y la aplicación de TV Azteca Deportes.

FOX One, además del sitio y la aplicación de TV Azteca Deportes. Inicio de la transmisión de TV Azteca: 18:50 horas.

18:50 horas. Árbitra central: Katia Itzel García Mendoza.

Este partido marca el regreso de Katia Itzel García como árbitra, luego de la polémico alrededor de su actuación en el encuentro de Jornada 10 entre Cruz Azul y Toluca, en el empate por 3-3.

Alineaciones probables del FC Juárez vs Atlante

Estas son las alineaciones probables para el encuentro entre Juárez FC y Atlante para el partido de Jornada 13 del Apeetura 2026 de la Liga MX este 20 de octubre.

FC Juárez:

Portero: Sebastián Jurado.

Sebastián Jurado. Defensas: Daniel Piña, Jesús Murillo, Gilberto Sepúlveda y Francisco Nevarez.

Daniel Piña, Jesús Murillo, Gilberto Sepúlveda y Francisco Nevarez. Mediocampistas: Denzell García, Rodrigo Dourado, Madson, Guilherme Castilho y José Luis Rodríguez.

Denzell García, Rodrigo Dourado, Madson, Guilherme Castilho y José Luis Rodríguez. Delantero: Óscar Estupiñán.

Óscar Estupiñán. Director técnico: Gustavo Lema.

Atlante FC: