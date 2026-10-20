¿Quién es Alejandro “Aleco” Irarragorri Kalb y cuáles son las empresas del presidente de Santos Laguna?

Aleco Irarragorri Aleco Irarragorri se convirtió en blanco de comentarios y memes que lo relacionan con Chava Iglesias. (Mexsport)

El Santos Laguna revivió en el Apertura 2026 de la Liga MX, llevan cinco triunfos al hilo y parece que la temporada no está perdida, por lo que Alejandro “Aleco” Irarragorri Kalb está más que satisfecho por el momento con su equipo.

¿Qué cargo tiene Alejandro “Aleco” Irarragorri Kalb en el Santos Laguna?

Pero Alejandro “Aleco” Irarragorri Kalb, el resurgimiento de Santos es un aliciente a su joven gestión como Presidente del equipo, ya que es el más joven en la Liga MX y quiere demostrar que puede ejercer ese cargo.

Además, Aleco Irarragorri se convirtió en blanco de comentarios y memes que lo relacionan con Chava Iglesias, el polémico dirigente de los Cuervos en la serie Club de Cuervos, pero eso lo deja a un lado, ya que busca ser una pieza clave en el equipo.

Aleco en un principio fue duramente criticado por los resultados deportivos de Santos, ya que iniciaron con un paso irregular el torneo.

“Yo no soy Chava Iglesias, yo soy Aleco”, acertó Alejandro “Aleco” Irarragorri Kalb tras ser interrogado.

Luego de esa frase, el presidente de Santos puso orden en el equipo y respondieron con cinco triunfos al hilo, aunque están en noveno lugar, con este paso, el equipo de la comarca lagunera apunta a la Liguilla.

¿Quién es Alejandro “Aleco” Irarragorri Kalb?

Así, Alejandro Irarragorri Kalb, mejor conocido como Aleco, es hijo de Alejandro Irarragorri Gutiérrez, empresario vinculado con Grupo Orlegi y dueño actual del Santos Laguna.

Luego de diversas decisiones internas, Aleco asumió la presidencia ejecutiva de Santos Laguna, con apenas 24 años en octubre de 2024 y su llegada al cargo lo colocó en la mira de todos.

Así también, Aleco comenzó a construir un equipo protagonista, similar al Santos en 2012, cuando conquistó el torneo Clausura y parece que la fórmula poco a poco da resultados positivos.

“Quiero un equipo agresivo, yo quiero un equipo que remonta”, eso dijo Aleco cuando nuevamente fue cuestionado sobre el equipo.

De esta forma, Alejandro “Aleco” Irarragorri Kalb quiere llevar al Santos al Olimpo y a la zona donde los Guerreros sean un equipo de élite bajo su dirigencia.

¿Cuáles son las empresas de Alejandro “Aleco” Irarragorri Kalb?

Además de ser presidente del Santos, las empresas de la que es parte Alejandro “Aleco” Irarragorri Kalb son Impulso TSM, Grupo Inmobiliario Orlegi, Intersecuritas y Jalser.

Todas ellas son propiedad de su papá, Alejandro Irarragorri, por lo que el joven empresario se prepara para convertirse en parte de este emporio de su familia.