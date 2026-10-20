Atlético San Luis vs. Querétaro: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX (@atletidesanluis/@clubqueretaro)

Este martes 20 y miércoles 21 se llevará a cabo la Jornada 13 de la Liga MX Apertura 2026-27. El día de se jugarán 4 partidos: Chivas vs. Necaxa; Atlético de San Luis vs. Querétaro; Juárez vs. Atlante y; Tigres vs. Club León.

La jornada está planeada de esta manera con el propósito de cumplir con el calendario del torneo después de compromisos como la Fecha FIFA y la Leagues Cup que surgieron durante el torneo; se jugarán 2 partidos en un lapso de 6 días.

Horario y dónde ver el partido de la Jornada 13

El partido entre Atlético de San Luis y Querétaro se jugará este martes 20 de octubre a las 19:00 en el Estadio Libertad Financiera, casa de los Potosinos.

Estará disponible en las plataformas de streaming Disney+ y ViX, además del canal de televisión por cable ESPN.

¿Cómo llegan ambos equipos al partido?

Club Querétaro llega de una derrota ante Santos Laguna, pero con un mejor posicionado al encuentro de la Jornada 13, tiene 6 victorias, 2 empates, 3 derrotas y una diferencia de +2 goles a su favor que le otorga 20 puntos totales, lo que lo posiciona en el puesto número 6 del tablero general de la Liga MX.

El mediocampista uruguayo Santiago Homenchenko, encabeza la tabla de goleo del club con 5 anotaciones y 2 asistencias en 11 partidos.

Igualmente, los Gallos Blancos tiene un encuentro pendiente contra Rayados de Monterrey debido a las fases finales de la Leagues Cup 2026 durante la Jornada 7 del torneo.

Por su lado, Atlético de San Luis logró alcanzar el empate contra Club Toluca en la jornada anterior lo que los dejó con una marca de 3 partidos ganados, 4 empatados, 5 perdidos y 13 puntos totales que los deja en el puesto 15 del Apertura 2026-27 hasta el inicio de la Jornada 13.

Rafa Llorente, mediocampista español, llega como el máximo goleador del los Potosinos con 4 anotaciones en 12 juegos.

Posible alineación del partido

Para el partido de hoy martes 20 de octubre los equipos de la Liga MX podrían presentar la siguiente alineación en el encuentro.

Atlético de San Luis

Portería

Gibrán Laud.

Defensa.

Aldo Cruz.

Eduardo Águila.

Román Torres.

Robson Bambu.

Mediocampo.

Oscar Macias.

Sebastien Salles-Lamonge.

Rafa Llorente.

Delantera.

Roberto Meraz.

David Rodríguez.

Felipe Mora.

Club Querétaro

Portería.

Guillermo Allison.

Defensa.

Alexis Parra.

Lucas Nicolas Abascia.

Carlos Villanueva.

Mediocampo.

Santiago Homenchenko.

Carlos Adriano.

Denilson Muñoz.

Enzo Gimenez.

Delantera.