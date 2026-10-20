49ers mantienen el paso perfecto tras imponerse a Commanders en el cierre de la semana 6

SEIS-CERO Y CONTANDO. Nadie detiene a los 49ers. (@49ers)

Los San Francisco 49ers derrotaron este lunes 23-17 a los Washington Commanders para mantenerse invictos en el partido con el que concluyó la semana seis de la temporada de la NFL.

El mariscal de campo Brock Purdy lideró a los gambusinos con 264 yardas por pase y un envío de anotación, mientras que Christian McCaffrey aportó dos touchdowns por la vía terrestre.

Purdy y McCaffrey marcan el rumbo

Por Washington, Jayden Daniels lanzó para 300 yardas y dos pases de touchdown, aunque sus esfuerzos no fueron suficientes para evitar la derrota.

Con este resultado, San Francisco se mantiene en la cima de la División Oeste de la Conferencia Nacional (NFC) con marca de 6-0, mientras que los Commanders permanecen en el último lugar de la División Este de la NFC con récord de 1-4-1.

San Francisco toma el control desde el inicio

Los 49ers mostraron su jerarquía desde la primera mitad del encuentro.

En su serie inaugural recorrieron 64 yardas en nueve jugadas, una ofensiva que culminó con un pase de Brock Purdy a las diagonales que atrapó George Kittle para adelantar a los visitantes 7-0.

McCaffrey amplía la ventaja

Luego de un gol de campo de 51 yardas convertido por Drew Stevens, que acercó a Washington 3-7, los gambusinos respondieron con otra sólida ofensiva de 72 yardas en ocho jugadas.

La marcha terminó con una anotación terrestre de Christian McCaffrey, quien colocó el marcador 13-3, luego de que Eddy Piñeiro fallara el intento de punto extra.

La defensa de Washington resiste, pero no alcanza

En el segundo cuarto, la defensiva de los Commanders frenó momentáneamente el avance de San Francisco cuando K’Lavon Chaisson provocó un balón suelto sobre McCaffrey.

Sin embargo, la ofensiva local no logró capitalizar la recuperación y los 49ers retomaron el control con una larga serie ofensiva de 69 yardas en 14 jugadas, concluida con el segundo touchdown terrestre de McCaffrey, para enviar el encuentro al descanso con ventaja de 20-3.

Los 49ers administran el reloj

El equipo dirigido por Kyle Shanahan mantuvo el dominio de la posesión durante el tercer periodo.

San Francisco abrió la segunda mitad con una ofensiva de 11 jugadas y 65 yardas, que consumió poco más de seis minutos y concluyó con un gol de campo de 33 yardas de Eddy Piñeiro para ampliar la ventaja a 23-3.

Daniels lidera la reacción de Washington

Los Commanders reaccionaron al cierre del tercer cuarto. Jayden Daniels comandó una serie de 65 yardas en 11 jugadas que terminó con un pase de anotación para Stefon Diggs, acercando a Washington 10-23.

El impulso continuó en el último periodo con otra ofensiva efectiva que concluyó con un envío de touchdown atrapado por Rachaad White, reduciendo la diferencia a 17-23.

La defensiva sella el invicto

Tras un segundo tiempo marcado por la falta de producción ofensiva de los gambusinos, Washington tuvo una última oportunidad para consumar la remontada.

No obstante, la defensiva de San Francisco contuvo a Jayden Daniels en la serie final y aseguró la victoria por 23-17, resultado que permite a los 49ers conservar el invicto y reafirmarse como uno de los equipos más sólidos de la temporada.