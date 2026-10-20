Ariadna Chávez y Daniel Saborío, abanderados de México para Dakar 2026

Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Daniel Saborío (i) y Ariadna Chávez fueron designados por el COM para portar la bandera de México el próximo 31 de octubre. (COM)

Los deportistas Ariadna Chávez y Daniel Saborío fueron designados por el Comité Olímpico Mexicano como los abanderados de México en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

El evento se llevará a cabo del 31 de octubre al 13 de noviembre y será la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud y la primera que se celebrará en África.

La ceremonia de apertura de Dakar 2026 será en el Estadio Abdoulaye Wade, en Diamniadio el sábado 31 de octubre.

Ariadna Chávez obtuvo la distinción de ser la abanderada luego ser subcampeona en los -70 kg de la Copa Panamericana de Cadetes Lima 2026, en la Copa Panamericana de Cadetes Panamá 2026 y fue séptimo sitio en el Campeonato Mundial Cadete Guayaquil 2026.

En el ranking mundial de la categoría cadete de la IJF (Federación Internacional de Judo), es octavo lugar en los -70 kg con 471 puntos.

En nadador Daniel Saborío fue medallista de oro en el relevo 4x200 m libre de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. También ha competido en el Campeonato Mundial Juvenil de Natación 2025 y en el Campeonato Pan-Pacífico Juvenil 2026.

México irá con 62 deportistas a Dakar 2026

México participará con 62 deportistas en 19 de las 25 disciplinas en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Los atletas tienen entre 14 y 17 años.

Las disciplinas en Las que se espera destaquen los mexicanos son: taekwondo, tiro con arco, lucha, natación, atletismo, beisbol, basquetbol, judo y gimnasia.