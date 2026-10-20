Chivas vs Necaxa: horario, canal, como y dónde ver en vivo la Liga MX

Chivas vs Necaxa Jordan Carrillo podría ser titular hoy en el partido de Guadalajara (Crónica Digital y foto de Jordan Carrillo de Mexsport)

Chivas y Necaxa juegan hoy con motivo de la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. A continuación, te contamos a qué hora es el partido de hoy del Club Deportivo Guadalajara, dónde ver la transmisión en vivo y cuáles son las alineaciones probables.

Para el Rebaño Sagrado, el objetivo del juego de hoy es volver a ganar y conservar el contacto con la parte alta de la tabla; para los hidrocálidos, el desafío consiste en encontrar una respuesta futbolística que les permita abandonar los últimos puestos.

Previa y pronóstico Chivas vs. Necaxa: partido de la jornada 13 de la Liga MX

El Guadalajara ocupa el cuarto lugar con 20 puntos, a cuatro unidades del líder América. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 contra Tigres en el Estadio AKRON, encuentro en el que Jordan Carrillo marcó para los rojiblancos.

Necaxa atraviesa un momento más complicado. Los Rayos acumulan nueve unidades y vienen de perder 2-0 frente al Atlas en la Jornada 12. La llegada de Juan Reynoso al banquillo todavía no se ha traducido en una mejoría suficiente para que el equipo abandone la zona baja de la clasificación.

El conjunto tapatío, dirigido por Gabriel Milito, suma siete encuentros consecutivos sin perder frente al Necaxa en el Estadio AKRON, con seis victorias y un empate.

Durante esos siete partidos, Chivas anotó 14 goles y recibió seis, con una diferencia favorable de ocho tantos. Además, dejó su portería imbatida en tres ocasiones.

Las estadísticas colocan al Club Deportivo Guadalajara como favorito, especialmente por su desempeño en casa y la diferencia de puntos entre ambos conjuntos.

¿A qué hora juegan Chivas vs. Necaxa hoy?

El partido inicia a las 18:07 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Chivas vs. Necaxa?

La transmisión de Chivas vs. Necaxa en México estará disponible mediante Amazon Prime Video.

En Estados Unidos, el partido está contemplado en la programación de Telemundo Deportes y FOX Deportes, este último con transmisión diferida.

Alineaciones probables Chivas vs. Necaxa

Club Deportivo Guadalajara tiene dos bajas importantes para el partido de hoy: Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez. A continuación, te presentamos las posibles alineaciones de hoy

Chivas: Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Diego Campillo, Luis Rey, Santiago Sandoval; Brian Gutiérrez, Fernando González, Leonel Calderón; Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Jesús Hernández o Jordan Carrillo.

Necaxa: Luis Jiménez; Agustín Oliveros, Diego Ochoa, Emilio Martínez, Carlos Vargas; Pedro Pedraza, Danny Leyva, Emi Rodríguez, Owen González, Matías Espíndola; Julián Carranza.